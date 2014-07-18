美国债市：美国公债持稳，地缘政治紧张局势仍支撑避险交易

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透纽约7月18日 - 美国公债价格周五持稳，投资人对逊于预期的美国消费者信心数据不以为然，过去24小时乌克兰和以色列两地紧张局势升级引发的避险资金流仍持续。
在周四马来西亚客机在乌克兰东部上空被击落后，全球投资人仍较紧张。
在美国总统奥巴马对这一悲剧事件发表讲话，并概括了政府之间可能采取何种措施后，公债价格先抑后扬。
奥巴马要求俄罗斯停止支持乌克兰东部的分离主义者，但也表示除了已经向北大西洋公约组织(NATO)盟友提供的保证外，预计美国不会参与军事冲突。
Cabot Money Management固定收益投资组合经理人William Larkin表示，奥巴马的讲话消除了周末可能出事的担忧，投资人了结一些获利，因感觉事态不会升级。
以色列周四在加沙发起地面进攻，以阻止哈马斯武装人员向以色列发射火箭，并摧毁他们走私隧道网络，这令地缘政治紧张局势高涨。
根据汤森路透数据，指标10年期公债 跌3/32，收益率升至2.48%，盘中一度升穿2.50%。
30年期长债 跌1/32，收益率报3.29%，周四该收益率一度跌至一年低点3.26%。
10年期公债/两年期公债收益率差略高于200基点，为去年6月来最窄。
**消费者信心疲弱**
汤森路透/密歇根大学消费者信心指数7月初值降至81.3，低于分析师预估的83和6月终值82.5。
数据显示美国消费者仍谨慎消费，尽管有证据显示创造就业改善。美国经济活动约三分之二靠消费者支出。
“数据今日影响不大，尽管略为疲弱。明显市场考虑到的是全球发生的悲剧事件，以及在周末前投资人不希望轻举妄动。我们预计继续有避险操作。”Wilmington Broad Market Bond fund联席经理Wilmer Stith表示。
典型的避险操作会将资金带入两年期至五年期美国公债，Stith称。但目前的市场环境下，资金流入较长期公债，令收益率曲线趋平。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2