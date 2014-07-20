重温稿-美国债市：美国公债持稳，地缘政治紧张局势仍支撑避险交易

路透纽约7月18日 - 美国公债价格周五持稳，投资人对逊于预期的美国消费者信心数据不以为然，过去24小时乌克兰和以色列两地紧张局势升级引发的避险资金流仍持续。

在周四马来西亚客机在乌克兰东部上空被击落后，全球投资人仍较紧张。

在美国总统奥巴马对这一悲剧事件发表讲话，并概括了政府之间可能采取何种措施后，公债价格先抑后扬。

奥巴马要求俄罗斯停止支持乌克兰东部的分离主义者，但也表示除了已经向北大西洋公约组织(NATO)盟友提供的保证外，预计美国不会参与军事冲突。

Cabot Money Management固定收益投资组合经理人William Larkin表示，奥巴马的讲话消除了周末可能出事的担忧，投资人了结一些获利，因感觉事态不会升级。

以色列周四在加沙发起地面进攻，以阻止哈马斯武装人员向以色列发射火箭，并摧毁他们走私隧道网络，这令地缘政治紧张局势高涨。

根据汤森路透数据，指标10年期公债 跌3/32，收益率升至2.48%，盘中一度升穿2.50%。

30年期长债 跌1/32，收益率报3.29%，周四该收益率一度跌至一年低点3.26%。

10年期公债/两年期公债收益率差略高于200基点，为去年6月来最窄。

**消费者信心疲弱**

汤森路透/密歇根大学消费者信心指数7月初值降至81.3，低于分析师预估的83和6月终值82.5。

数据显示美国消费者仍谨慎消费，尽管有证据显示创造就业改善。美国经济活动约三分之二靠消费者支出。

“数据今日影响不大，尽管略为疲弱。明显市场考虑到的是全球发生的悲剧事件，以及在周末前投资人不希望轻举妄动。我们预计继续有避险操作。”Wilmington Broad Market Bond fund联席经理Wilmer Stith表示。

典型的避险操作会将资金带入两年期至五年期美国公债，Stith称。但目前的市场环境下，资金流入较长期公债，令收益率曲线趋平。(完)

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