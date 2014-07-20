重温稿-美国债市：美国公债持稳，地缘政治紧张局势仍支撑避险交易

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透纽约7月18日 - 美国公债价格周五持稳，投资人对逊于预期的美国消费者信心数据不以为然，过去24小时乌克兰和以色列两地紧张局势升级引发的避险资金流仍持续。
在周四马来西亚客机在乌克兰东部上空被击落后，全球投资人仍较紧张。
在美国总统奥巴马对这一悲剧事件发表讲话，并概括了政府之间可能采取何种措施后，公债价格先抑后扬。
奥巴马要求俄罗斯停止支持乌克兰东部的分离主义者，但也表示除了已经向北大西洋公约组织(NATO)盟友提供的保证外，预计美国不会参与军事冲突。
Cabot Money Management固定收益投资组合经理人William Larkin表示，奥巴马的讲话消除了周末可能出事的担忧，投资人了结一些获利，因感觉事态不会升级。
以色列周四在加沙发起地面进攻，以阻止哈马斯武装人员向以色列发射火箭，并摧毁他们走私隧道网络，这令地缘政治紧张局势高涨。
根据汤森路透数据，指标10年期公债 跌3/32，收益率升至2.48%，盘中一度升穿2.50%。
30年期长债 跌1/32，收益率报3.29%，周四该收益率一度跌至一年低点3.26%。
10年期公债/两年期公债收益率差略高于200基点，为去年6月来最窄。
**消费者信心疲弱**
汤森路透/密歇根大学消费者信心指数7月初值降至81.3，低于分析师预估的83和6月终值82.5。
数据显示美国消费者仍谨慎消费，尽管有证据显示创造就业改善。美国经济活动约三分之二靠消费者支出。
“数据今日影响不大，尽管略为疲弱。明显市场考虑到的是全球发生的悲剧事件，以及在周末前投资人不希望轻举妄动。我们预计继续有避险操作。”Wilmington Broad Market Bond fund联席经理Wilmer Stith表示。
典型的避险操作会将资金带入两年期至五年期美国公债，Stith称。但目前的市场环境下，资金流入较长期公债，令收益率曲线趋平。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1