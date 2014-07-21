美国债市：长期公债价格上涨，因乌克兰和加沙局势带动避险买盘

* 美国30年期公债收益率降至去年6月来最低

* 美国公债市场仍聚焦地缘政治紧张局势

* 收益率曲线继续趋平

路透纽约7月21日 - 美国长期公债价格周一上涨，中东动荡局势和马来西亚客机在乌克兰东部被击落后地缘政治紧张局势升温令投资人谨慎，避险需求增加。

美国30年期公债收益率降至逾一年最低。

投资人也在为美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年升息作准备，长短期公债收益率差，主要是两年期和10年期公债收益率差收窄至去年6月来最窄。

“对美国公债的买盘可能是受地缘政治紧张局势带动，”法国农业信贷银行利率衍生品策略师Jonathan Rick表示，“上周四走势激进，周五出现抛售，所以今日可能只不过是对跌势的逆转。”

加沙地带的战斗最新的消息仍然惨烈，周一在以色列对加沙地带的进攻造成巴勒斯坦人的死亡人数跳升至超过500人。因平民死伤的情况恶化，美国直接参与要求确保停火。

在上周马航客机在乌克兰东部被击落，造成298名乘客和机组人员罹难后，西方各国政府威胁对俄罗斯实施更严厉惩罚，称他们的证据显示是亲俄武装分子击落飞机。俄罗斯回应要求美国提供证据。

除了地缘政治以外，公债市场的其他大题材是收益率曲线趋平。

五年期/30年期公债收益率差周一也下滑至2009年2月来最窄。

“美国公债市场走势有些两极分化，短债同政策预期相关，随着接近升息，两年期和三年期公债收益率继续攀升。”CRT Capital在研究报告中指出。

“另一方面，通常提振短债的避险交易近几周转而带动了10年期和30年期公债。”

指标10年期公债 升2/32，收益率报2.474%，30年期长债 升17/32，收益率报3.264%，盘中一度跌至去年6月来低点3.249%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (-01/32) 0.492

五年期公债 99-23/32 (-03/32) 1.683

10年期公债 100-07/32 (+03/32) 2.475

30年期公债 102-03/32 (+17/32) 3.264(完)

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