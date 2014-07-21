美国债市：长期公债价格上涨，因乌克兰和加沙局势带动避险买盘

标题新闻：白宫高级官员告诉哥伦比亚广播公司，预计众议院将在本周投票通过共和党医保法案
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* 美国30年期公债收益率降至去年6月来最低
* 美国公债市场仍聚焦地缘政治紧张局势
* 收益率曲线继续趋平
路透纽约7月21日 - 美国长期公债价格周一上涨，中东动荡局势和马来西亚客机在乌克兰东部被击落后地缘政治紧张局势升温令投资人谨慎，避险需求增加。
美国30年期公债收益率降至逾一年最低。
投资人也在为美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年升息作准备，长短期公债收益率差，主要是两年期和10年期公债收益率差收窄至去年6月来最窄。
“对美国公债的买盘可能是受地缘政治紧张局势带动，”法国农业信贷银行利率衍生品策略师Jonathan Rick表示，“上周四走势激进，周五出现抛售，所以今日可能只不过是对跌势的逆转。”
加沙地带的战斗最新的消息仍然惨烈，周一在以色列对加沙地带的进攻造成巴勒斯坦人的死亡人数跳升至超过500人。因平民死伤的情况恶化，美国直接参与要求确保停火。
在上周马航客机在乌克兰东部被击落，造成298名乘客和机组人员罹难后，西方各国政府威胁对俄罗斯实施更严厉惩罚，称他们的证据显示是亲俄武装分子击落飞机。俄罗斯回应要求美国提供证据。
除了地缘政治以外，公债市场的其他大题材是收益率曲线趋平。
五年期/30年期公债收益率差周一也下滑至2009年2月来最窄。
“美国公债市场走势有些两极分化，短债同政策预期相关，随着接近升息，两年期和三年期公债收益率继续攀升。”CRT Capital在研究报告中指出。
“另一方面，通常提振短债的避险交易近几周转而带动了10年期和30年期公债。”
指标10年期公债 升2/32，收益率报2.474%，30年期长债 升17/32，收益率报3.264%，盘中一度跌至去年6月来低点3.249%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-01/32 (-01/32) 0.492
五年期公债 99-23/32 (-03/32) 1.683
10年期公债 100-07/32 (+03/32) 2.475
30年期公债 102-03/32 (+17/32) 3.264(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2
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