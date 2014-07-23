修正-美国债市：公债价格下滑，但因乌克兰和中东紧张局势公债升势保持完整

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
(修正文中错字，正文第六段中的“美国10年前公债”应为“美国10年期公债”)
* 没有重大美国经济数据公布，市场仍聚焦地缘政治紧张局势
* 全球紧张局势料限制收益率升势
路透纽约7月23日 - 美国长期公债价格周三小跌，交投清淡，但短期前景仍正面，中东和乌克兰的紧张局势仍持续，将继续带动避险需求。
在周二，美国公布温和的通胀数据后，今日盘中多数时间，美国公债买盘稳定，收益率受控。对一些策略师而言，温和的通胀数据显示美联储将不急于升息。
纽约联储买入27.74亿美元2022年8月至2024年5月到期的美国公债，也有助限制收益率上涨。
但由于今日美国没有重大数据出炉，市场焦点全都放在中东及乌克兰的持续冲突上。
“我们预计地缘政治风险将继续令公债收益率承压，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail表示。
她指出，该行将美国10年期公债收益率年底预估下调至3.2%，较之前预估调降了20个基点，因地缘政治事件不断。
乌克兰紧张局势升温，周三亲俄叛军击落两架乌克兰战机，而击落这些战机的导弹可能是从俄罗斯发射的。
另外在中东，加沙地带周三发生激烈战斗。美国航空管理局延长对禁止美国航班飞往特拉维夫的禁令。
午后，指标美国10年期公债 价格变动不大，收益率报2.465%，30年期公债 跌4/32，收益率升至3.259%。周一，30年期公债收益率降至去年6月来最低。
许多策略师对周二温和的通胀数据深以为然，认为数据可能显示美联储将维持低利率更长时间。
但U.S. Bank的Vail不同意这种观点，称美国经济已经不在处于一个去通胀的环境中。
“目前通胀稳步改善。是否会很快超过美联储的目标？那倒未必。”Vail表示，“但我认为通胀不再是改变利率政策的首要影响因素。”
麦格理利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman也认同Vail的观点。
他表示，美国核心通胀年率实际上是在上升的趋势中，去年第四季均值为1.6%，今年首季为1.8%，第二季为2.6%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-02/32 (+01/32) 0.468
五年期公债 99-29/32 (+02/32) 1.648
10年期公债 100-10/32 2.466
30年期公债 102-06/32 (-05/32) 3.260(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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