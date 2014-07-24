美国债市：公债价格下滑，因美国上周初请失业金人数意外降至逾八年最低

* 美国上周初请失业金人数降至2006年2月来最低

* 美国6月新屋销售大跌

* 地缘政治仍是影响市场的一个重大因素

路透纽约7月24日 - 美国公债价格周四下滑，此前数据显示美国初请失业金人数降至逾八年最低，但中东和乌克兰的紧张局势带动的避险买盘限制了市场的跌幅。

数据公布后，指标10年期公债和30年期公债收益率升至一周高位，10年期公债收益率升穿关键的2.50%。

“美国初请失业金人数少于预期，令投资人聚焦就业市场不断改善，这令公债市场承压。”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示。

数据显示，截至7月19日该周，美国初请失业金人数减少1.9万，经季节调整为28.4万，这是2006年2月来最低。

午后交易中，10年期公债 跌13/32，收益率报2.510%，盘中该收益率触及2.518%的7月18日来最高。

30年期公债 跌25/32，收益率报3.298%，盘中升至一周高位3.308%。周一30年期公债收益率一度跌至去年6月来最低。

不过在美国公布数据显示6月新屋销售大跌，而5月新屋销售修订后增幅也没有那么强劲后，公债收益率从高位回落。

美国商务部公布，6月新屋销售年率为40.6万户，预估为47.9万户，5月修正后为44.2万户，前值为50.4万户。美国6月新屋销售较前月大跌8.1%，跌幅为2013年7月来最大，5月为修正后为增长8.3%，前值为增长18.6%。

“新屋销售数据提醒我们经济复苏也不是一帆风顺的。”Prudential Fixed income首席投资策略师Robert Tipp表示。

“不平坦的复苏之路可能会令美联储对结束缩减购债和升息上保持谨慎。”

乌克兰和加沙地带的动荡局势也继续给收益率带来威胁。

加沙当局表示，以色列军队周四炮击了一联合国负责的学校，造成至少15人死亡，军事冲突已经导致超过750名巴勒斯坦人死亡，而停火的磋商前景仍不明朗。

乌克兰冲突方面，美国表示，俄罗斯跨境炮击乌克兰军事目标。

周四，美国财政部发售150亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)，结果有好有坏。此次标售的得标利率为0.249%，标售前二级市场报0.265%。

但此次标售投标倍数为2.49，1月份为2.31，5月份为2.91。包括主要央行的间接投标得标率为53.1%，1月为51.8%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (-01/32) 0.496

五年期公债 99-20/32 (-08/32) 1.703

10年期公债 99-29/32 (-14/32) 2.512

30年期公债 101-13/32 (-27/32) 3.301(完)

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