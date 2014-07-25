美国债市：公债价格跳升，因股市下滑及美国经济数据令人失望

* 30年期公债价格大涨逾一大点，10年期公债收益率跌穿2.5%

* 交易商为财政部公债标售作准备

* 市场关注下周美联储货币政策决定及美国就业数据

路透纽约7月25日 - 美国公债价格周五跳升，长债涨幅最大，因投资人从下跌的股市中撤出，并在美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周货币政策会议前调整投资组合。

公债价格大涨令30年期公债收益率跌至近一年最低水准，月底公债买盘以及交易商对美国耐用品订单数据中有一些弱点感到失望也扶助公债升势。

指标10年期公债收益率跌穿2.50%。

“即将进行的公债供应令收益率曲线出现一些趋平的交易，”Action Economics董事总经理Kim Rupert表示，“下周财政部将发售两年期、五年期和七年期公债。下周美联储也将举行会议。没有人预计政策会有改变，但所有人都预计会进一步缩减购债。这令短债承压。”

公债价格盘初已经上涨，因尽管美国公布的6月耐用品订单增长0.7%，优于预期，但分析师和交易商关注航空和其他产业的疲弱现象，这动摇了对美国经济成长的乐观情绪。

“报告的基调是令人失望的，”道明证券策略师Millan Mulraine表示，“核心资本财付运的疲弱表现显示经济的这一块不太可能给经济活动带来多大的贡献。”

30年期公债价格 大涨1-1/32，收益率报3.235%，耐用品订单报告发布前在海外市场一度高见3.304%。

10年期公债价格 升11/32，收益率报2.469%，在耐用品订单数据发布前报2.503%。

“这一令人失望的报告给第二季的负面色彩再添一笔。”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。

“近期企业调查显示企业正在好转，但今早的数据没有提供佐证。”

美国商务部公布，6月耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%，增幅高于市场预估的增长0.5%。5月为下滑1.0%。

扣除飞机的非国防资本财订单较前月增长1.4%，市场预估为增长0.5%。5月为下滑1.2%。

Vogel表示，许多美国公债交易员已经在关注下周的就业和国内生产总值数据，这两个报告通常都会影响市场。

-----------------------1912 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 0.492

五年期公债 99-24/32 (+04/32) 1.676

10年期公债 100-09/32 (+12/32) 2.467

30年期公债 102-17/32(+1-03/32) 3.243(完)

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