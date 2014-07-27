重温稿-美国债市：公债价格跳升，因股市下滑及美国经济数据令人失望

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 30年期公债价格大涨逾一大点，10年期公债收益率跌穿2.5%
* 交易商为财政部公债标售作准备
* 市场关注下周美联储货币政策决定及美国就业数据
路透纽约7月25日 - 美国公债价格周五跳升，长债涨幅最大，因投资人从下跌的股市中撤出，并在美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周货币政策会议前调整投资组合。
公债价格大涨令30年期公债收益率跌至近一年最低水准，月底公债买盘以及交易商对美国耐用品订单数据中有一些弱点感到失望也扶助公债升势。
指标10年期公债收益率跌穿2.50%。
“即将进行的公债供应令收益率曲线出现一些趋平的交易，”Action Economics董事总经理Kim Rupert表示，“下周财政部将发售两年期、五年期和七年期公债。下周美联储也将举行会议。没有人预计政策会有改变，但所有人都预计会进一步缩减购债。这令短债承压。”
公债价格盘初已经上涨，因尽管美国公布的6月耐用品订单增长0.7%，优于预期，但分析师和交易商关注航空和其他产业的疲弱现象，这动摇了对美国经济成长的乐观情绪。
“报告的基调是令人失望的，”道明证券策略师Millan Mulraine表示，“核心资本财付运的疲弱表现显示经济的这一块不太可能给经济活动带来多大的贡献。”
30年期公债价格 大涨1-1/32，收益率报3.235%，耐用品订单报告发布前在海外市场一度高见3.304%。
10年期公债价格 升11/32，收益率报2.469%，在耐用品订单数据发布前报2.503%。
“这一令人失望的报告给第二季的负面色彩再添一笔。”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。
“近期企业调查显示企业正在好转，但今早的数据没有提供佐证。”
美国商务部公布，6月耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%，增幅高于市场预估的增长0.5%。5月为下滑1.0%。
扣除飞机的非国防资本财订单较前月增长1.4%，市场预估为增长0.5%。5月为下滑1.2%。
Vogel表示，许多美国公债交易员已经在关注下周的就业和国内生产总值数据，这两个报告通常都会影响市场。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-01/32 0.492
五年期公债 99-24/32 (+04/32) 1.676
10年期公债 100-09/32 (+12/32) 2.467
30年期公债 102-17/32(+1-03/32) 3.243(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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