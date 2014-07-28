美国债市：公债收益率上涨，收益率曲线趋平

* 本周美国将公布的数据包括GDP和就业数据

* 美联储周三货币政策声明预计将保持对通胀的温和基调

* 美国财政部今日两年期公债标售得标利率为2011年来最高

* 周二财政部将发售350亿美元五年期公债

* 五年期/30年期公债收益率曲线为2009年来最平

路透纽约7月28日 - 美国公债收益率周一上涨，五年期/30年期公债收益率差降至2009年来最低，本周美国将公布一系列重要数据，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)将举行货币政策会议，财政部还有930亿美元新债标售。

30年期公债 受到股市下滑引发的一些避险买盘、投资人对收益的需求以及美联储回购带动，表现相对较短期公债而言较好。

五年期/30年期公债收益率差 降至154个基点，为2009年来最低。美联储周一买入10.7亿美元2036-2044年到期公债。

“避险交易继续支撑长债，”加拿大帝国商业银行(CIBC)美国公债交易部门主管Tom Tucci表示。

因预期美联储可能因应经济改善，在明年开始升息，中短期债表现逊色。本周财政部发售中短期新债也令这些公债承压。

美国财政部今日发售290亿美元两年期新债，得标利率为0.544%，为2011年5月来两年期公债标售的最高得标利率。

周二和周三美国财政部还将分别发售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债，周三还将发售150亿美元两年期附息公债。

两年期公债 收益率尾盘报0.51%，上周五尾盘报0.49%。

指标10年期公债 跌7/32，收益率由2.47%升至2.49%。

在美国公布6月成屋待完成销售指数意外下滑，给楼市复苏蒙阴后，美国公债价格一度缩减跌幅，收益率也降至日低。

本周市场的主要焦点是在周二至周三美联储的货币政策会议，预计联储将维持温和的展望，因其纠结于薪资增长仍缓慢，尽管其他数据显示经济动能增强。

美联储发布货币政策声明当日，美国还将公布第二季GDP数据，首季美国GDP意外大幅萎缩，许多人将之归咎于恶劣天气。

本周将公布的其他数据包括楼市、消费者信心、个人收入以及制造业数据，周五备受瞩目的7月非农就业报告也将出炉。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-32/32 (-01/32) 0.504

五年期公债 99-21/32 (-04/32) 1.701

10年期公债 100-04/32 (-05/32) 2.485

30年期公债 102-10/32 (-07/32) 3.254(完)

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