美国债市：美联储宣布货币政策声明前公债收益率曲线达到五年内最平

* 收益率曲线为2009年来最平

* 五年期公债标售需求稳健

* 关注周三GDP和民间就业报告，以及美联储声明

* 30年期公债收益率降至逾一年最低

路透纽约7月29日 - 美国公债价格周二上涨，今日标售的五年期公债需求稳健，而公债收益率曲线趋平，收益率差为五年来最低，市场静待本周稍后美国将公布的重要经济数据以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的货币政策声明。

长债跑赢中短债，因投资人担心美联储可能在明年加息，寻求长债的较高收益。

五年期/30年期公债收益率差周二降至153个基点，为2009年来最低水准。

30年期公债 收益率低见3.22%，为去年6月7日来最低。

“市场主题真的就是收益率曲线趋平，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示。

“随着我们越来越接近，中短期公债开始消化美联储最终将升息，而长债则有非常好的存续期买盘。”Lederer表示。

美联储官员在周三的货币政策声明中可能有微妙的，而不是明显的变化，以争取时间评估美国经济力道，并计划如何及何时最终升息。

周三美国也将有多个经济数据发布，包括民间就业报告以及第二季国内生产总值。市场还预计首季GDP数据将有修正。

在今日财政部发售350亿美元五年期公债时，公债的价格升势一度暂停。这是本周财政部发售930亿美元新债的第二笔。

在标售获得稳健需求后，公债恢复升势。此次五年期公债标售直接投标得标率为2012年12月来最高，一级交易商得标率为历来五年期公债标售最低。

周三美国财政部将发售290亿美元七年期公债以及150亿美元两年期浮息债券。

德国、意大利和西班牙公债收益率周二均创新低，加上月底买盘因素，都对美国公债有支撑作用。

欧元区借款成本指标－10年期德债收益率 触及1.12%低点。

-----------------------1830 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-03/32) 0.543

五年期公债 99-23/32 (+02/32) 1.688

10年期公债 100-10/32 (+08/32) 2.464

30年期公债 102-27/32 (+23/32) 3.226(完)

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