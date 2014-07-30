《美债周四展望》公债收益率急升，因经济增长强劲且FED声明无大意外

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 两年期和三年期公债收益率升至三年来最高

* 强劲的美国GDP数据引发公债被大举抛售

* 美联储声明没有很多新的信息

* 周五公布的非农就业报告将是市场下个焦点

路透纽约7月30日 - 美国公债收益率周三急升，两年期和三年期公债收益率升至三年来最高，此前数据显示美国经济增长强劲，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)称不急于升息。

美联储周三进一步推进缩减购债刺激措施的计划，上调对美国经济状况的评估，但重申不急于升息。美联储重申，在结束购债后，可能“相当长一段时间内“把利率维持在近零水平，并再次声明有必要采取“宽松”政策。

在美联储公布政策声明前，周三稍早公布的数据显示，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，预期为增长3.0%，第一季则修正为萎缩2.1%，先前发布第一季GDP下滑2.9%。

GDP数据令对美联储正向升息进一步靠拢的预期增强。许多人预计，如果美国经济继续积累动能，美联储将在明年升息。

对美联储将在9月政策会议上采取更强硬的通胀立场和对撤出策略提供更多细节的预期正在建立，尽管周三美联储声明在这方面没有提供新线索。

“我们将预期美联储在9月政策会议上将采取更强硬的通胀立场，”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli说，“(GDP)这种数据应该令美联储更有信心。”

两年期和三年期公债收益率升至逾三年高位，它们是对利率转变反应最敏感的公债之一。

两年期公债收益率 升至最高0.58%，此为2011年5月来最高。三年期公债收益率 升至1.06%高位，此为2011年4月来最高。

指标10年期公债收益率 触及7月16日来最高的2.57%，且高于数据公布前的2.47%。

不过，一些人认为公债走势被放大，他们认为美国经济仍然仅以温和的步伐增长。

“现实是美国经济增长率仍然保持在2.0-2.5%内，我认为公债走势不是那么受数据影响，而是调整头寸等因素，”RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli说。

不过，Porcelli称，美联储政策声明对围绕通胀的措辞是较为强硬，“美联储在声明中基本上降低了去通胀这总体想法。”

周五公布的7月非农就业报告将是下个市场焦点。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国7月民间就业人数增加21.8万人，低于分析师预期的增加23万人。6月增加的就业人数为28.1万人，为2012年11月以来最高。 (完)

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