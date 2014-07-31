美国债市：公债价格趋稳，受月底需求带动

* 收益率曲线从五年最平水准变陡

* 月底需求令公债价格从稍早跌势中反弹

* 劳工成本上升，出现通胀风险

* 聚焦周五非农就业报告

路透纽约7月31日 - 美国公债价格周四大多持稳，收复稍早失地，因投资人在月底调整投资平衡，买入较低风险公债。

自周三美国公布的国内生产总值(GDP)显示第二季美国经济从年初疲弱开局中强劲反弹后，美国公债价格下滑。

周四数据显示，美国第二季劳工成本增幅为逾五年半最大，这是期待已久的薪资成长很快将加速的迹象。数据公布后，公债价格延续跌势。

不过随着投资人撤出股市，转投债市，为月底粉饰账面后，公债价格趋稳。

“有一些月底买盘，这里和欧洲都有，”BNY Mellon美国公债交易部门董事总经理Dan Mulholland表示。

在报告显示7月美国中西部制造业活动步幅降至去年6月来最慢后，公债价格也缩减跌幅。

指标10年期公债收益率 变动不大，报2.56%，稍早升至2.61%的7月8日来最高。

本周市场聚焦美国公布的大量重要数据，投资人继续纠结于美联储何时可能开始升息。

市场下一焦点将是周五美国公布的7月就业报告。路透访查的100位分析师预估中值为，7月非农就业岗位增加23.3万。

周四稍早公布的劳工成本上升令一些投资人预计美联储明年升息的可能性增加，而另一些投资人担心如果美联储行动太慢，通胀可能上升。

“总的来说，数据不错，如果美联储行动落后，通胀将比投资人预想的高一些。”瑞信利率策略师Ira Jersey表示。

美联储周三在货币政策声明中承认物价上升和经济数据改善，但也表达了对就业市场仍有闲置的担忧。

因投资人调整通胀上升的预期，收益率曲线趋陡。五年期/30年期公债收益率差扩阔至156个基点，高于周三触及的149个基点的五年低点。

摩根士丹利一分析师在报告中表示，该行一判断首次升息时机的指数周三显示可能在12个月内，这是2011年来首次该指数显示升息将在一年内发生。

基于该指标，摩根士丹利称两年期公债收益率应为0.68%，较目前的0.56%高12个基点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.543

五年期公债 99-11/32 (+01/32) 1.766

10年期公债 99-15/32 (-03/32) 2.563

30年期公债 100-31/32 (-08/32) 3.323(完)

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