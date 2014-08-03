重温稿-美国债市：公债收益率下滑，因薪资增长迟滞缓和通胀忧虑

* 数据显示7月薪资持平后，公债收益率下滑

* 数据抵消周四劳工成本增加带来的通胀忧虑

* 收益率曲线趋陡，因美联储料在升息前有更多时间

路透纽约8月1日 - 美国公债价格周五上涨，此前就业数据缓和了对薪资通胀上升的担忧，并令美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预估提前升息的预期降温。

周三美国公布第二季国内生产总值(GDP)增长强劲巩固了对经济动能增强的信心后，公债收益率已经上涨。

周四数据显示美国第二季劳工成本增幅为逾五年半最大，是期待已久的薪资成长很快将加速的迹象。数据公布后，公债价格延续跌势。

不过周五的数据显示，7月平均时薪仅稳增0.01美元。市场密切留意该数据，因可能显示就业市场闲置减少，可能促使美联储升息。

“在昨日就业成本指数表现出色后，市场有些担心。”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示，“整体而已，(就业报告)颇为正面，唯一真的令人失望的部分就是薪资，这应有助于平复市况。”

指标10年期公债 价格尾盘升15/32，收益率报2.51%，就业数据发布前报2.58%。

对利率预期最为敏感的中短期公债周五跑赢，收益率曲线趋陡，因投资人出脱令曲线降至五年最平的押注。

通胀温和料给予美联储更多时间继续刺激措施后才升息，许多投资人预计可能将在明年加息。

“数据给了美联储更多一些可信度，以及更多一些时间，所以出现了出脱令收益率曲线趋平的押注。”法国兴业银行美国公债交易员Sean Murphy表示。

五年期/30年期公债收益率差 升至162个基点，从周三触及的五年低点149个基点反弹。

不过BlackRock基本固定收益投资长Rick Rieder认为收益率曲线可能再度趋平，因8月流动性枯竭，且投资人继续纠结于联储政策前景。

“8月流动性不高，收益率将上升。短债将领涨”他表示。

较长期美国公债是7月为数不多的有正回报的债券市场，因投资人寻求较低风险资产，并延长存续期以达到更高收益。

根据巴克莱数据，美国20年期或更长年期公债7月回报为0.66%，今年以来及7月都是表现最好的美国债券。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (+04/32) 0.476

五年期公债 99-24/32 (+13/32) 1.677

10年期公债 99-31/32 (+15/32) 2.505

30年期公债 101-17/32 (+12/32) 3.294(完)

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