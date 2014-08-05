更正-美国债市：公债价格跳升，因美股下挫及投资人忧虑重重刺激避险买盘

(更正：因译文有误，内文第八段10年期公债应为“升3/32”，而非“升3.32”)

* 公债价格扭转稍早因强劲服务员数据引发的跌势

* 10年期公债收益率收在2.5%下方

* 对美国公债有避险买盘

路透纽约8月5日 - 美国公债价格周二跳升，因美股下挫，且对乌克兰等问题的担忧加重，刺激对美国公债的避险买盘。

美国稍早公布的数据显示上月美国服务业增速为2005年来最快，一度带动公债收益率上涨，之后扭转升势，指标10年期公债收益率 尾盘跌穿2.50%。

道明证券宏观策略师Richard Gilhooly表示，投资人担心的是俄罗斯和西方的紧张局势不断升温、油价等商品价格下挫以及阿根廷债务违约问题也未得到解决。

美股全面走软，主要股指下挫约1%，因投资人担心乌克兰东部军事行动可能升级。能源股跌幅尤重。

根据D.A. Davidson策略师Sharon Stark称，阿富汗一起袭击事件造成一美国将军死亡，十数人受伤的消息也助燃投资人的不安。

“阿富汗的袭击事件以及乌克兰紧张局势升温，”Stark称，“每次投资人刚开始放松一点，就有其他事发生。”

纽约尾盘，30年期公债 升10/32，收益率报3.28%，周一收盘报3.29%。盘中稍早受强劲的经济数据影响，该收益率一度升至最高3.33%。

10年期公债升3/32，收益率由周一尾盘的2.49%降至2.48%。

美国供应管理协会(ISM)服务业指数7月升至58.7，为2005年12月以来最高，分析师预估为56.3，6月为56.0。 数据助燃了对美联储可能加快升息的臆测。

另外，美国商务部周二公布，美国6月工厂订单较上月上升1.1%，预估为上升0.6%。5月经修正后为下跌0.6%，前值为下降0.5%。一项衡量企业信心和支出计划的指标--扣除飞机的非国防资本财--订单触及纪录高位。

“总的来说，今天的数据比预期好，所以给较长期公债带来压力，但成交清淡，且数据并未改变经济的整体前景。”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

-----------------------1917 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (+01/32) 0.464

五年期公债 99-27/32 (-) 1.659

10年期公债 100-06/32 (+04/32) 2.478

30年期公债 101-28/32 (+12/32) 3.276(完)

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