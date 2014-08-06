美国债市：公债价格小涨，乌克兰紧张局势带动的升势被美股反弹所抵消

欧元债市：法国公债延续选后涨势，市场看淡勒庞胜选机率
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
* 北约称俄罗斯军队在同乌克兰接壤的边境集结
* 10年期公债收益率触及5月来最低
路透纽约8月6日 - 美国公债价格周三一度因乌克兰紧张局势升温而获得强劲提振，但收盘仅小涨，因美股在遭抛售后回稳。
根据路透数据，指标10年期公债 收益率周三一度跌至5月28日来低点2.43%，尾盘报2.47%，周二还在2.50%之上交投。10年期公债价格尾盘升3/32。
30年期公债 升2/32，收益率报3.27%，周二受美国经济数据强劲带动一度高见3.33%。周三收益率高位报3.29%。
“我们进入一个股市疲弱的阶段，尽管企业业绩良好，经济面消息也不错，”U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman表示，“我们看到对美国公债，乃至全球其他债券市场都有避险买盘。”
投资组合经理表示，投资人对美联储升息时机的担忧正逐步减弱，欧洲和美国公债收益率之间的大幅差距被证实越来越有吸引力。
“市场不再认为‘天啊，美联储很快要加息了。’这一因素暂时没有起作用，”Wilmington Broad Market Bond fund联席经理Wilmer Stith表示。
“目前投资人关注的是俄罗斯可能在乌克兰问题上更为激进，”Stith称，“从收益率来看，美国公债很有吸引力，德国10年期公债收益率只有1.1%，美国可比公债收益率现为2.44%。”
北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。 之后欧股 下挫0.8%，MSCI全球股指 大跌1%。
美股尾盘小幅上涨，交投受到低吸买盘和对两宗企业并购案破裂的失望情绪影响。
德国10年期公债 收益率跌8个基点，至1.092%的纪录低点，今日跌幅为去年9月来最大。
在数据显示，欧元区第三大经济体意大利第二季经济意外重陷衰退后，欧元区较低评等二线公债收益率上涨。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-03/32 (+01/32) 0.460
五年期公债 99-28/32 (+02/32) 1.653
10年期公债 100-08/32 (+03/32) 2.473
30年期公债 101-29/32 (+03/32) 3.274(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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