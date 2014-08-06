美国债市：公债价格小涨，乌克兰紧张局势带动的升势被美股反弹所抵消

* 北约称俄罗斯军队在同乌克兰接壤的边境集结

* 10年期公债收益率触及5月来最低

路透纽约8月6日 - 美国公债价格周三一度因乌克兰紧张局势升温而获得强劲提振，但收盘仅小涨，因美股在遭抛售后回稳。

根据路透数据，指标10年期公债 收益率周三一度跌至5月28日来低点2.43%，尾盘报2.47%，周二还在2.50%之上交投。10年期公债价格尾盘升3/32。

30年期公债 升2/32，收益率报3.27%，周二受美国经济数据强劲带动一度高见3.33%。周三收益率高位报3.29%。

“我们进入一个股市疲弱的阶段，尽管企业业绩良好，经济面消息也不错，”U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman表示，“我们看到对美国公债，乃至全球其他债券市场都有避险买盘。”

投资组合经理表示，投资人对美联储升息时机的担忧正逐步减弱，欧洲和美国公债收益率之间的大幅差距被证实越来越有吸引力。

“市场不再认为‘天啊，美联储很快要加息了。’这一因素暂时没有起作用，”Wilmington Broad Market Bond fund联席经理Wilmer Stith表示。

“目前投资人关注的是俄罗斯可能在乌克兰问题上更为激进，”Stith称，“从收益率来看，美国公债很有吸引力，德国10年期公债收益率只有1.1%，美国可比公债收益率现为2.44%。”

北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。 之后欧股 下挫0.8%，MSCI全球股指 大跌1%。

美股尾盘小幅上涨，交投受到低吸买盘和对两宗企业并购案破裂的失望情绪影响。

德国10年期公债 收益率跌8个基点，至1.092%的纪录低点，今日跌幅为去年9月来最大。

在数据显示，欧元区第三大经济体意大利第二季经济意外重陷衰退后，欧元区较低评等二线公债收益率上涨。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (+01/32) 0.460

五年期公债 99-28/32 (+02/32) 1.653

10年期公债 100-08/32 (+03/32) 2.473

30年期公债 101-29/32 (+03/32) 3.274(完)

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