美国债市：乌克兰战机被击落的消息带动公债价格上扬，收益率跌至5月来最低

* 乌克兰战机被击落的消息带动公债价格上扬

* 交易商摆脱初请失业金人数意外减少的影响

* 欧洲央行总裁德拉吉称，乌克兰危机威胁欧元区经济

路透纽约8月7日 - 美国公债价格周四上涨，指标10年期公债收益率降至5月来最低，因消息称乌克兰战机被击落，令本已担心俄罗斯禁止进口西方食品的投资人更加不安。

美国10年期公债 升13/32，收益率报2.427%，为5月29日来最低，周二该收益率还在2.50%之上。

报道称乌克兰一架米格-29战机在被叛军击落后，公债价格跳升也令五年期公债收益率降至四周低点。

“在马航MH17被击落的国际悲剧发生前，乌克兰东部边境战机冲突已经令市场担忧。现在又获悉俄军可能越过边境，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。

30年期公债 也跳升25/32，收益率报3.236%，盘中低见3.234%。

在纽约市场开盘后不久，公债价格缩减海外市场升幅，因数据显示上周初请失业金人数意外减少。

但之后美债价格再度走强，因欧洲央行总裁德拉吉在法兰克福对记者表示，乌克兰危机威胁到欧元区经济。

“德拉吉看来是在表达谨慎的论调，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

“市场关注的是美国利率和欧洲利率之间的相对价值，”LeBas称，“德国10年期公债收益率还不到1.1%，显而易见这就是为什么投资人对美国市场有兴趣的原因了。”

德国10年期公债收益率 跌3个基点，报1.07%的纪录低点，因投资人担忧乌克兰危机以及西方同俄罗斯相互制裁可能威胁到欧洲脆弱的经济复苏。

俄罗斯周三表示，将禁止所有从美国的食品进口，禁止一切从欧洲的水果和蔬菜进口，以回应西方对俄罗斯的制裁。

“真正的问题是制裁将对经济活动造成怎样的影响，”LeBas表示，“一项预估认为，俄罗斯禁止进口外国食品的代价可能高达2%，这对经济会有重大负面冲击。”

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (+02/32) 0.437

五年期公债 100-03/32 (+07/32) 1.607

10年期公债 100-20/32 (+13/32) 2.429

30年期公债 102-19/32 (+23/32) 3.238(完)

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