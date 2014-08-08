东京美债：10年期公债收益率触及14个月低位，奥巴马批准在伊拉克空袭

路透东京8月8日 - 美国10年期公债收益率(殖利率)触及14个月低位，因消息称美国总统奥巴马已批准在伊拉克空袭，地缘政治局势更加紧张，引发避险需求。

奥巴马在与国家安全团队举行会议后称，他批准在伊斯兰国武装向库尔德首府阿尔贝拉推进的情况下，有限度地使用美国空军兵力保护美国相关人员。这是奥巴马对当前伊拉克危机做出的意义最重大的一次回应。 (完)