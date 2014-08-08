美国债市：公债价格升势消退，因俄罗斯结束军演令紧张局势缓和

* 公债价格稍早因忧虑带动的升势尾盘缓和

* 市场摆脱意外强劲的美国非农生产率数据影响

* 德国10年期公债收益率连跌三日

路透纽约8月8日 - 美国公债收益率周五触及14个月低点，因美国空袭伊拉克的伊斯兰武装分子令投资人不安，带动对公债的买盘，但俄罗斯结束在同乌克兰接壤边境附近军演的消息令美国公债价格升势消退。

美国总统奥巴马授权的空袭令本已担心乌克兰危机、西方和俄罗斯互相制裁和阿根廷尚未解决的债务违约等事态的投资人愈发焦虑。

巴勒斯坦武装分子和以色列在加沙地带也恢复了战斗。

指标10年期公债 收益率周五低见2.349%，之后公债价格升势消退。根据路透数据，2.349%是去年6月来最低水准，周二该收益率还在2.50%之上。

10年期公债价格尾盘升2/32，收益率报2.42%。

“有大量避险交易，”Scotia Bank美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示，“市场有诸多忧虑，这些忧虑带动投资人进入美国公债市场。”

30年期公债 也上涨，收益率一度跌至去年6月来最低的3.178%，尾盘价格升4/32，收益率报3.23%。

较短期公债价格稍早升幅较小，七年期和其他中短期公债尾盘价格小跌。

策略师和投资组合经理人表示，由于投资人专注地缘政治局势，公债交投受到经济数据的影响不大。

周五美国劳工部公布，第二季非农生产率环比年率初值为增长2.5%(预估为增长1.5%)；第一季下降4.5%(前值为下降3.2%)，为1981年第四季下降4.7%以来最大降幅。第二季非农单位劳工成本为成长0.6%(预估为成长1.4%)；第一季成长11.8%(前值增长5.7%)，为2012年第四季上扬12.7%以来最大升幅。

报告提升了对美联储将较预期提前升息的可能性，公债价格一度因此短暂缩减升幅。

“我认为没有什么基本面的因素，”Comiskey谈及本周美国公债的升势时表示，“看看我们的经济表现以及美联储的政策，我认为公债市场不该在目前水准。”

欧债收益率下滑也令美国公债得益，因美国公债收益率更具吸引力。

德债收益率周五连续第三日刷新历史低点，因中东和乌克兰的紧张局势令投资人谨慎。德国10年期公债收益率 跌2.4个基点，报1.048%，盘中创下1.024%的纪录新低。

-----------------------1902 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (-) 0.440

五年期公债 100-03/32 (-01/32) 1.609

10年期公债 100-24/32 (+03/32) 2.413

30年期公债 102-27/32 (+06/32) 3.226(完)

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