美国债市：公债收益率持稳，因市场仍担心中东和乌克兰局势

* 指标10年期公债收益率在略高于14个月低点上方徘徊

* 市场对加沙、伊拉克和乌克兰局势的忧虑持续

* 联储副主席费舍尔对美国经济前景态度谨慎

* 投资人为670亿美元美国8月再融资作准备

路透纽约8月11日 - 美国公债收益率周一变动不大，在近期低点附近徘徊，因交易商仍担心中东和乌克兰局势，抓住避险公债仓位不放。

指标10年期公债收益率离上周所创的14个月低点不远，因担心伊拉克、乌克兰东部和加沙地带的冲突可能蔓延，殃及全球经济。

俄罗斯总统普京周一表示，将向乌克兰东部派遣援助车队，西方警告此举可能是入侵的借口。

另外伊拉克总理马利基拒绝下台。批评人士指责马利基一昧坚持派系议题，将逊尼派摒除在外，使得部分逊尼派人士转而支持伊斯兰国激进武装份子。伊斯兰国武装分子最近横扫伊拉克北部，让伊拉克政府及其西方盟友深感不安。

“债市投资人还未放弃避险买盘。他们在关注海外情势发展。”National Penn Investors Trust Co.固定收益投资组合经理人James Barnes表示。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔周一称，迄今为止美国和全球复苏状况“令人失望”，并可能显示经济潜能永久性受损。美国生产率放缓、就业参与率下降以及其他因素，可能已损伤了美国的经济增长能力。 指标10年期公债收益率一度因此受拖累。

交易商认为他的讲话暗示美联储可能最早要到明年下半年才会加息。

指标10年期公债 收益率尾盘报2.420%，升0.5个基点，缩减稍早2.5个基点的升幅。上周五，该收益率一度跌至2.349%，为去年6月来最低水准。

美股周一连升第二日，标普500指数 尾盘升0.28%。

在中东方面，以色列和巴勒斯坦周日同意接受埃及的提议，在加沙地带自2100GMT开始新一轮的72小时停火。 之后公债收益率一度上涨。美国对伊拉克伊斯兰国武装分子的空袭也一度令美国公债避险买盘减少。

供应方面，本周稍后美国财政部将开始670亿美元的再融资计划，预计可为联邦政府筹措93亿美元现金。财政部周二将发售270亿美元三年期公债。

在标售前市场，三年期公债的收益率报0.9190%，这将是四个月最低收益率水准。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (-) 0.444

五年期公债 100-02/32 (-01/32) 1.614

10年期公债 100-22/32 (-02/32) 2.420

30年期公债 102-23/32 (-04/32) 3.233(完)

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