《美债周四展望》公债收益率触一周高位，观望美联储主席叶伦讲话

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 美联储会议记录称，对就业市场快速改善感到意外

* 美国指标公债收益率触及一周高位

路透纽约8月20日 - 美国公债收益率周三升至一周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录称，决策者对美国就业市场快速改善感到意外，暗示可能提前，而非推后升息。

美国长期公债收益率连升第三日，可能反应投资者对美国经济复苏的步伐总体感到宽慰。可能也表明，在公债今年大涨后，投资者锁定获利。

“美联储会议记录对通胀的立场强硬，市场人士认为，美联储将在短期内升息，”ED&F Man的固定收益率和信贷交易部主管Tom di Galoma表示。

“但我认为，我们仍有很长的路要走。从收益率的表现来看，这是买入的良机。没有公司债供应，资金最终将投入公债市场。”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的7月会议记录显示，美联储对美国就业市场复苏的速度感到意外，但在看到更多经济复苏的确凿证据前，不希望提前既定的升息计划。

周三尾盘，指标10年期公债 价格回落6/32，收益率攀升至2.433%，盘中触及一周高位2.446%。

30年期公债价格 跌2/32，收益率报3.223%，美联储会议记录公布后触及一周高位3.243%。

会议记录公布前，公债市场交投迟缓，因目前是市场的淡季，且今日无重大经济数据公布，市场缺乏大举建立头寸的刺激因素。

投资者对乌克兰和俄罗斯支持的叛军之间的冲突的担忧也有所缓解。俄乌两国领导人计划在下周会晤，为数月来首次，试图结束乌克兰政府军与分离主义叛军在乌东部的对峙局面。

“地缘政治风险暂时缓解，尽管俄乌两国均不支持无条件停火，”纽约梅隆银行全球市场策略师Michael Woolfolk在给客户的报告中写道。

“我们仍认为，公债收益率未来的趋势是走低，劳动节前，10年期公债收益率可能跌至年内新低，”Woolfolk在报告中写道。

另一个促使很多投资者离场观望的因素是，本周美联储主席叶伦将在全球央行总裁年度大会上讲话。

经济学家普遍预计，在可预见的将来，美联储将继续保持宽松货币政策。

Action Economics的董事总经理Kim Rupert认为，此轮公债价格跌势不会持续。

“叶伦将在明日的讲话中谈及就业市场的闲置劳动力，”Rupert说。(完)

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