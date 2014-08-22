美国债市：公债价格反弹，因美联储主席叶伦对就业市场持谨慎态度

路透纽约8月22日 - 美国公债价格周五在早盘下跌后反弹，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对就业市场状况持谨慎态度，且拖累欧元区经济成长的乌克兰危机再度升级，导致地缘政治风险加剧。

短期公债回吐升幅，至平盘水平，30年期公债小涨，因市场预期美联储短期内不会升息，而受影响最大的是两年到五年期公债。

叶伦周五在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行总裁年会上为其政策措施辩护，称美国就业市场仍受到经济大衰退的影响，美联储应谨慎决定何时升息。

她的温和立场与美联储其他政策委员的讲话基调形成鲜明对照。他们表示，如果联储等待过长的时间才升息，将会招致通胀，或催生资产泡沫的风险。

“我认为我们正在仔细解读叶伦的讲话。不能说她已改变了立场，而且我认为，市场并不真的预计她会这么做。我认为市场原本预计叶伦的讲话会更明确，更偏温和，但事实并非如此，”Wilmington Broad Market Bond fund的联席经理Wilmer Stith表示。

欧洲央行总裁德拉吉也在会上发表讲话，他仍对欧元区将对央行6月采取的措施作出响应充满信心，但他承认，欧元区的复苏仍然“普遍疲弱”。他承诺，将在较长时间内保持宽松政策。

美国指标10年期公债价格 上扬2/32，收益率报2.40%。

30年期公债价格上涨22/32，收益率报3.15%，受助于欧洲经济疲弱、地缘政治忧虑，以及预期美国成长并非那么强劲。

30年期公债价格上扬还与地缘政治风险加剧有关。俄罗斯运送救援物资的车队在未经乌克兰当局同意的情况下越过边境进入乌克兰境内。美国称俄罗斯的行动公然侵犯了乌克兰的主权。

西方与俄罗斯之间以牙还牙的制裁行动预计将对欧元区成长造成负面影响。德国经济第二季萎缩，法国成长停滞。

“如果欧洲成长放缓，将迫使欧洲央行采取类似于美国量化宽松政策的举措，由此造成的连带影响将波及美国长期公债，”Stith表示。(完)

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