美国债市：公债价格小涨，因经济数据疲弱和大选结果导致巴西股市急跌

* 对巴西的担忧令市场不安

* 美国10月服务业成长放缓，扶助公债价格

* 美国成屋待完成销售增幅不及预期

路透纽约10月27日 - 美国公债价格周一小涨，受助于避险买盘，因对美国经济数据不佳的担忧，以及巴西现任总统在周末大选中连任导致本国股市急跌等因素促使投资者寻求避险。

美国周一公布的经济数据显示，服务业成长放缓，成屋待完成销售增幅不及预期，再度表明经济成长不稳定，扶助推升公债价格。

美国30年期公债收益率在连涨四日后走低，指标10年期公债收益率连跌第二日。

“全球部分投资者担忧经济重陷衰退，或成长远低于趋势增长率，”Centre Active美国公债基金的投资组合经理Kirk Barneby表示。

另外，巴西股市 急跌近3%，巴西雷亚尔兑美元 重挫至近六年低位，因现任总统罗塞夫在周日晚间举行的大选中连任。投资者将巴西经济的低迷表现归咎于罗塞夫的政策不得力。

很多投资者支持另一位候选人内韦斯。巴西的大选结果令担忧对风险资产总体持谨慎态度。

”人们担心巴西和新兴市场经济，”ED&F Man的利率和信贷产品交易部主管Tom di Galoma表示，“因此，我预计10年期公债收益率支撑位在2.30%，在某个时点可能跌至2.20%。“

指标10年期公债价格 尾盘上扬3/32，收益率报2.260%，上周五尾盘为2.275%。之后，美国公布9月成屋待完成销售指数增长不及预期，表明楼市复苏缓慢，10年期公债收益率跌至日低。

“公债价格有些过高，除非全球经济陷入衰退，”Centre的Barneby表示，他补充说，他预期不会出现这样的情景。“更可能出现的情景是，美国经济持续复苏，受此影响，利率将面临上行压力。”

美国30年期公债价格 上扬10/32，收益率报3.038%，上周五尾盘报3.046%。今日公布的数据显示，10月服务业成长速度较上月放缓，触及六个月最低，数据公布后，30年期公债价格攀升至日高。

金融数据公司Markit周一表示，10月服务业采购经理人指数(PMI)初值回落至57.3，触及4月以来最低。

另外，纽约联储今日进行了可能是此轮量化宽松计划中的最后一次购债操作，购买了8.5-10.5亿美元2036年2月15日到2044年8月15日到期的公债。

-----------------------1851 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-07/32 (+01/32) 0.382

五年期公债 101-08/32 (+01/32) 1.487

10年期公债 100-32/32 (+03/32) 2.262

30年期公债 101-22/32 (+08/32) 3.038(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价