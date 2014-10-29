美国债市：10年期公债收益率触及三周高位，因美联储结束购债

* 美联储一如预期结束量化宽松政策购债计划

* 30年期公债触及关键技术水准后出现空头回补反弹

* 美联储声明仍符合明年年中升息－巴克莱

路透纽约10月29日 - 美国指标10年期公债收益率周三升至三周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期结束了资产购买计划，且表示尽管全球多个地区经济表现疲弱，但美国经济复苏仍大致在正轨上。

美联储对美国经济的描述要比市场人士原本预期的更为乐观。因此对美联储声明最为敏感的美国两年期公债收益率录得2011年初以来最大单日升幅。

同时，美国10年期公债收益率在过去七个交易日内第六日攀升，显示投资人对美国经济前景的信心，以及美联储的声明提升了市场的积极看法。

美联储结束两日会议后发布的政策声明强调了美国就业市场不断改善，令其更看好经济前景。不过美联储称利率将维持低点“一段长时间”。

“最起码，这比之前略更乐观，对就业市场和家庭支出有了一些信心。”CRT Capital公债策略部门主管David Ader称。

但Ader表示，鉴于能源价格下滑，通胀仍成问题。

午后盘中，指标10年期公债 跌10/32，收益率报2.321%，在美联储发布声明后，该收益率触及三周高位2.362%。

美国30年期公债 收益率也触及三周高位，但最新报3.041%的日低。交易商称在30年期公债触及关键技术水准后，市场人士回补空头。

两年期公债 价格跌3/32，收益率报0.489%，稍早一度升至0.493%日高。

巴克莱在研究报告中指出，美联储声明仍符合明年年中升息的观点。

“我们认为今日的声明强调基于就业市场进展，联储将继续收紧政策。外部因素影响的程度可能只不过会令就业市场放缓。”巴克莱首席美国分析师Dean Maki表示。

-----------------------1915 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (-04/32) 0.485

五年期公债 100-25/32 (-13/32) 1.586

10年期公债 100-18/32 (-08/32) 2.310

30年期公债 101-21/32 (+11/32) 3.040(完)

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