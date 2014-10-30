美国债市：公债价格小涨，但日本退休金投资基金将增持股票的消息限制涨幅

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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* 美国第三季GDP增长3.5%；数据公布后公债一度缩减涨幅
* 投资者消化升息预期，纷纷买入长期公债
* 有报道称日本退休金投资基金预计将增加股市的资金配置
路透纽约10月30日 - 美国公债价格周四小涨，但脱离日高，因有报道称，日本退休金投资基金将增加在国内股市的资金配置，全球风险意愿增强。
美国七年期公债标售结果平平，得标利率高于市场预期，这也扶助缩减公债价格涨幅。
“七年期公债标售结果平平，未能给公债价格提供支撑，”法国农业信贷银行利率策略部全球主管David Keeble表示。
七年期公债标售的投标倍数为2.42，为11月以来最低。外国央行和其他间接投标购买的规模仅占标售总规模的46.63%，为6月以来最低。
“另外，有报道称日本退休金投资基金将增加在日本股市的资金配置，带动风险意愿增强，”Keeble表示。
日经的上述报道发表后，日本股票期货上扬，与此同时，美元兑日圆急升。消息还提振了风险资产，标普500指数 上扬0.6%。
今日稍早，强于预期的美国第三季国内生产总值(GDP)数据未能缓解投资者的避险情绪。分析师称，GDP成长主要受助于国防相关支出，消费者和企业支出对GDP增幅的贡献较小。
“尽管GDP增幅强于预期，但我仍然认为美联储距离升息还有一段时间，”ED&F Man利率和信贷交易部主管Tom di Galoma表示。
总体而言，美国10年和30年期公债增幅大于较短期公债，投资者预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年升息，遂进行卖短买长的操作。美联储在周三宣布结束购债计划。
"长期来看，我认为公债收益率曲线将继续趋平，因预期短期公债收益率将会攀升，”U.S. Bank Wealth Management的高级固定收益策略师Dan Heckman表示，“人们错误地认为，一旦美联储开始升息，收益率曲线将全线攀升。这样的情况可能不会出现。”
在今日尾盘的交易中，10年期公债 价格上扬3/32，收益率报2.310%。美联储周三表示美国经济基本上仍沿着既定轨迹复苏后，10年期公债收益率触及三周高位2.362%。
美国30年期公债价格 上扬4/32，收益率报3.041%
短期公债方面，两年、三年和五年期公债价格基本持平。
美国商务部经济分析局(BEA)周四稍早公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.5%，高于预估的增长3.0%。 数据公布后，公债价格缩减涨幅。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-25/32 (+01/32) 0.481
五年期公债 99-20/32 (+05/32) 1.580
10年期公债 100-19/32 (+04/32) 2.309
30年期公债 101-20/32 (+04/32) 3.042(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40