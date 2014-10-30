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债券 | 2014年 10月 31日 星期五 04:19 BJT

美国债市：公债价格小涨，但日本退休金投资基金将增持股票的消息限制涨幅

* 美国第三季GDP增长3.5%；数据公布后公债一度缩减涨幅

* 投资者消化升息预期，纷纷买入长期公债

* 有报道称日本退休金投资基金预计将增加股市的资金配置

路透纽约10月30日 - 美国公债价格周四小涨，但脱离日高，因有报道称，日本退休金投资基金将增加在国内股市的资金配置，全球风险意愿增强。

美国七年期公债标售结果平平，得标利率高于市场预期，这也扶助缩减公债价格涨幅。

“七年期公债标售结果平平，未能给公债价格提供支撑，”法国农业信贷银行利率策略部全球主管David Keeble表示。

七年期公债标售的投标倍数为2.42，为11月以来最低。外国央行和其他间接投标购买的规模仅占标售总规模的46.63%，为6月以来最低。

“另外，有报道称日本退休金投资基金将增加在日本股市的资金配置，带动风险意愿增强，”Keeble表示。

日经的上述报道发表后，日本股票期货上扬，与此同时，美元兑日圆急升。消息还提振了风险资产，标普500指数 上扬0.6%。

今日稍早，强于预期的美国第三季国内生产总值(GDP)数据未能缓解投资者的避险情绪。分析师称，GDP成长主要受助于国防相关支出，消费者和企业支出对GDP增幅的贡献较小。

“尽管GDP增幅强于预期，但我仍然认为美联储距离升息还有一段时间，”ED&F Man利率和信贷交易部主管Tom di Galoma表示。

总体而言，美国10年和30年期公债增幅大于较短期公债，投资者预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年升息，遂进行卖短买长的操作。美联储在周三宣布结束购债计划。

"长期来看，我认为公债收益率曲线将继续趋平，因预期短期公债收益率将会攀升，”U.S. Bank Wealth Management的高级固定收益策略师Dan Heckman表示，“人们错误地认为，一旦美联储开始升息，收益率曲线将全线攀升。这样的情况可能不会出现。”

在今日尾盘的交易中，10年期公债 价格上扬3/32，收益率报2.310%。美联储周三表示美国经济基本上仍沿着既定轨迹复苏后，10年期公债收益率触及三周高位2.362%。

美国30年期公债价格 上扬4/32，收益率报3.041%

短期公债方面，两年、三年和五年期公债价格基本持平。

美国商务部经济分析局(BEA)周四稍早公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.5%，高于预估的增长3.0%。 数据公布后，公债价格缩减涨幅。

-----------------------1910 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (+01/32) 0.481

五年期公债 99-20/32 (+05/32) 1.580

10年期公债 100-19/32 (+04/32) 2.309

30年期公债 101-20/32 (+04/32) 3.042(完)

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