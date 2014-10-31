美国债市：公债价格下滑，因美国经济数据强劲及风险意愿增强

* 美国第三季薪资增幅为六年最大

* 芝加哥PMI强于预期

* 长债收益率连升第二周

* 日本央行进一步放宽政策，冲击美国公债

路透纽约10月31日 - 美国公债价格周五下滑，因投资人对全球最大经济体的前景愈发乐观，遂从避险公债撤资，转投收益较高的其他高风险资产。

长债收益率连续第二周上升。不过，收益率在10月下跌4.4%。

“长期而言，我们认为收益率太低了，”M.D. Sass总裁Hugh Lamle表示，“未来一两年，10年期公债收益率最终将达到3-3.5%，10年期及更长年期的公债投资人会有重大损失。目前我们不会持有较长期公债。”

周四尾盘，投资人已经寻求冒险，因报导称日本退休金投资基金将增持日本股市。美国公债市场周四在盘中多数时间大涨的情况下最终收平。

在周五日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。该央行采取这一行动是因为，继4月上调消费税之后，经济成长和通胀率并未如预期上行。 之后全球风险意愿进一步增强。

另外在美国公布第三季薪资增长录得逾六年最大升幅后，对公债的抛售加速。不过美国公布9月消费者支出创八个月首次下滑，但不足以打压市场的风险意愿。

此外，9月美国中西部企业活动升温速度较预期为快。供应管理协会(ISM)10月芝加哥采购经理人指数(PMI)跳升至66.2，远高于分析师预估的60.0；9月数字为60.5。

“我感觉美国经济表现改善，”Williams Capital Group固定收益销售和交易部门主管David Coard表示，“即便美联储也在政策声明中承认了这一点。”

尾盘，10年期公债 价格跌8/32，收益率报2.335%。美联储周三表示美国经济基本上仍沿着既定轨迹复苏后，10年期公债收益率触及三周高位2.362%。

“我认为10年期公债收益率将反弹约20-25个基点，直到有明确迹象显示美联储将升息。”M.D. Sass总裁Hugh Lamle表示，“这是因为经济数据一直会修正，且易受外部的影响。”

美国30年期公债价格 跌15/32，收益率报3.059%

-----------------------1909 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (-02/32) 0.501

五年期公债 99-14/32 (-06/32) 1.619

10年期公债 100-11/32 (-09/32) 2.337

30年期公债 101-08/32 (-16/32) 3.061(完)

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