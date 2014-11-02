重温稿-美国债市：公债价格下滑，因美国经济数据强劲及风险意愿增强

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美国第三季薪资增幅为六年最大
* 芝加哥PMI强于预期
* 长债收益率连升第二周
* 日本央行进一步放宽政策，冲击美国公债
路透纽约10月31日 - 美国公债价格周五下滑，因投资人对全球最大经济体的前景愈发乐观，遂从避险公债撤资，转投收益较高的其他高风险资产。
长债收益率连续第二周上升。不过，收益率在10月下跌4.4%。
“长期而言，我们认为收益率太低了，”M.D. Sass总裁Hugh Lamle表示，“未来一两年，10年期公债收益率最终将达到3-3.5%，10年期及更长年期的公债投资人会有重大损失。目前我们不会持有较长期公债。”
周四尾盘，投资人已经寻求冒险，因报导称日本退休金投资基金将增持日本股市。美国公债市场周四在盘中多数时间大涨的情况下最终收平。
在周五日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。该央行采取这一行动是因为，继4月上调消费税之后，经济成长和通胀率并未如预期上行。 之后全球风险意愿进一步增强。
另外在美国公布第三季薪资增长录得逾六年最大升幅后，对公债的抛售加速。不过美国公布9月消费者支出创八个月首次下滑，但不足以打压市场的风险意愿。
此外，9月美国中西部企业活动升温速度较预期为快。供应管理协会(ISM)10月芝加哥采购经理人指数(PMI)跳升至66.2，远高于分析师预估的60.0；9月数字为60.5。
“我感觉美国经济表现改善，”Williams Capital Group固定收益销售和交易部门主管David Coard表示，“即便美联储也在政策声明中承认了这一点。”
尾盘，10年期公债 价格跌8/32，收益率报2.335%。美联储周三表示美国经济基本上仍沿着既定轨迹复苏后，10年期公债收益率触及三周高位2.362%。
“我认为10年期公债收益率将反弹约20-25个基点，直到有明确迹象显示美联储将升息。”M.D. Sass总裁Hugh Lamle表示，“这是因为经济数据一直会修正，且易受外部的影响。”
美国30年期公债价格 跌15/32，收益率报3.059%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-24/32 (-02/32) 0.501
五年期公债 99-14/32 (-06/32) 1.619
10年期公债 100-11/32 (-09/32) 2.337
30年期公债 101-08/32 (-16/32) 3.061(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申