美国债市：公债收益率上涨，因美国制造业数据强劲

* 美国公债收益率攀升至逾三周最高

* 美国10月制造业成长快于预期－ISM

* 9月建筑支出意外下滑

* 关注周二美国选举和周五的美国就业数据

路透纽约11月3日 - 美国公债收益率周一上涨，在数据显示美国制造业成长意外加速，显示今年最后一季经济的韧性后，指标公债收益率一度触及逾三周高位。

美国公债市场在表现强劲的10月后，11月开局疲弱。根据巴克莱，上月美国公债回报率为0.98%，因投资人担心全球经济趋弱，以及埃博拉病毒的扩散，对低风险公债的需求拖累收益率下滑。

美国供应管理协会(ISM)公布，10月制造业指数由9月的56.6升至59.0，分析师预估为56.2。

“企业和制造业的成长颇为良好，”SunTrust Private Wealth Management固定收益策略师Andrew Richman称，“自此利率应偏向于上行。”

美股标普500指数 今日开盘后不就就创下纪录新高，这影响了公债的吸引力。美股之后回吐了稍早的升幅，将公债收益率从日高拉回。

根据路透数据，指标10年期公债 收益率盘中攀升至逾三周最高的2.384%，之后尾盘回落至2.351%，当日升1.6个基点，成交同近期均值相若。

强劲的ISM数据中和了建筑支出疲弱的影响。美国商务部周一公布，美国9月建筑支出减少0.4%，至9,509亿美元，预估为增长0.7%。8月经修正后为下滑0.5%，前值为下滑0.8%。

在周二美国选举以及周五美国公布非农就业报告前，投资人不愿大举押注。

预估机构称，共和党很有可能获得所需席位，从民主党手中夺得参议院的控制权，共和党预计还将扩大在众议院的优势。

交易商也在等待美国政府的最新就业数据，以判断是否就业市场显示出进一步的改善，能令美联储在明年年中升息。

上周五日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。该央行采取这一行动是因为，继4月上调消费税之后，经济成长和通胀率并未如预期上行。

这些发展，加上上周三美联储货币政策声明略显强硬，降低了对美联储可能推迟升息的押注。美联储可能计划在明年升息。

周一，达拉斯联储总裁费希尔表示，美联储可能较投资人目前的预期更早升息。

-----------------------2013 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (-01/32) 0.517

五年期公债 99-11/32 (-03/32) 1.636

10年期公债 100-07/32 (-05/32) 2.351

30年期公债 101-01/32 (-08/32) 3.073(完)

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