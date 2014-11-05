美国债市：公债收益率小涨，因ADP就业数据强劲及美股上涨

* 美国10民间就业岗位增长23万－ADP

* ISM美国服务业指数下滑，但就业分项数据上升

* 股市上涨，因共和党赢得参议院控制权

* 中国和欧洲经济数据令人失望，关注周四欧洲央行会议

路透纽约11月5日 - 美国公债收益率周三小涨，因ADP公布的10月民间就业数据强劲，且美股走强令避险公债的吸引力降低。

指标10年期公债收益率一度升向本周稍早触及的三周半高位，因美股部分受共和党在周二期中选举中赢得参议院控制权的消息带动上涨。共和党的胜利令在未来一年联邦将出台对能源等产业有利立法的希望增强。

美国经济前进有所改善，因之前民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加23万人，为6月来最多，且高于分析师预期水平。

最新的ADP就业报告巩固了周五美国劳工部将发布令人鼓舞的非农就业报告的预期，这会支撑美联储会考虑在明年年中结束近零利率政策的观点。

“美联储准备好升息，如果你看到薪资成长，升息的时机就在明年6月左右了，”Cantor Fitzgerald美国公债策略师Justin Lederer表示。

指标10年期公债 跌2/32，收益率报2.351%，升1个基点，盘中高见2.369%，略低于周一触及的三周半高位2.384%。

美股尾盘，三大股指中两个走强，标普500指数和道指升幅约0.5%。

美国供应管理协会(ISM)公布，10月服务业指数降幅大于预期，但就业分项指数升至2005年8月来最高。数据对公债市场影响不大。

投资人对美国公债的兴致受限，因有大量公司债供应。汤森路透旗下IFR的资料显示，预计11月公司债供应规模将超过1,100亿美元。

下周，美国财政部将发售共计660亿美元三年期、10年期和30年期公债，财政部称预计在下一季逐步降低两年期和三年期公债标售的规模。

周三中国和欧元区公布的经济数据令人失望，令对这些主要经济体的问题最终会拖累美国就业和企业活动、并阻止美联储在明年年中升息的担忧加重。

市场对欧洲央行需要采取进一步行动刺激欧元区经济的预期不断升温。但周二路透报道欧元区各国央行总裁同欧洲央行总裁德拉吉的关系紧张，显示不太可能在短期内有进一步政策措施。

欧洲央行将在周四举行政策会议。(完)

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