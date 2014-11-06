美国债市：公债收益率在就业数据公布前上涨，因欧洲央行言论及公司债供应

* 欧洲央行总裁称委员对必要时采取进一步行动有共识

* 美国上周初请失业金人数减少，单位劳工成本反弹

* 就业数据公布前两年期公债收益率触及一个月高位

* 公司债供应令美国公债买盘减少

路透纽约11月6日 - 美国公债收益率周四上涨，因欧洲央行承诺会采取进一步措施提振欧元区经济，且在周五美国公布非农就业报告前有大量收益更高的公司债供应。

今日公布的周度初请失业金人数降幅大于预期巩固了10月非农就业岗位再增加20多万的预期，这会给予美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑可能在明年年中升息的更多佐证。

对投资人有关美联储政策调整观点最为敏感的两年期公债收益率 触及一个月最高的0.542%。

在欧洲央行总裁德拉吉表示，央行可能透过购买资产进一步扩大资产负债表规模后，指标10年期公债收益率稍早触及周一所创的三周半高位。

他表示，央行决策者均同意在必要时采取进一步政策行动，内部工作人员正在为未来可能采取的行动作准备 。

“德拉吉确认他还是欧洲央行的话事人，且欧洲央行对扩大资产负债表持开放态度，”John Hancock Asset Management美国公债交易部门主管Mike Lorizio表示。

10年期公债 跌6/32，收益率报2.373%，较周三尾盘升2个基点，略低于周一触及的三周半高位2.3840%。

由于欧洲和日本经济艰困、其公债收益率低于美债，海外投资人会被美债和美国其他债券的较高收益所吸引。

“在相对的基础上，美债市场的吸引力在全球最高。这会提振美国公债，”USAA Investments共同基金投资组合部门副总裁Arne Espe表示。

根据汤森路透旗下IFR，本周迄今有超过280亿美元的投资级别公司债新债进场，吸引了强劲的需求。美国药品连锁店巨头Walgreens 周四发售80亿美元新债。

欧洲央行会议过后，投资人焦点转向周五的美国非农就业报告，以寻找经济状况以及美联储何时可能开始升息的线索。路透访查的分析师预计，10月非农就业岗位增长23.1万，失业率持稳在5.9%。

“我认为不会有大的意外，我们真正需要看到的是薪资增长以及通胀加速，之后美联储才能实施升息，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail表示。

劳工部发布，第三季非农单位劳工成本为上升0.3%(预估为增长0.5%)，第二季为下滑0.5%。 (完)

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