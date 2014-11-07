美国债市：公债价格上扬，因就业岗位和薪资增长令人失望

* 就业数据发布后，美国公债收益率从一个月高位回落

* 美国公债创下10月15日来表现最好的一天

* 利率期货走势暗示交易商预计美联储将在明年年底升息

* 公司债供应及下周公债发售令升势受限

路透纽约11月7日 - 美国公债价格周五上扬，因美国10月非农就业岗位和薪资增长不及预期，激活了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)要到明年年底才会升息的预期。

美国公债势将创下10月15日来表现最好的一天，当时交易商大规模买入带动指标公债收益率跌穿2%，至16个月低点。

在盘初美国公布就业报告后，公债收益率一度触及一个月高位，之后急转直下。

周四市场还一度传闻10月非农就业岗位可能猛增30万，但劳工部今日公布，非农就业岗位增幅为21.4万，低于路透访查分析师预估的23.1万。

就业报告中最令人揪心的不足之处在于平均时薪仅微升0.1%，不及预估的0.2%。美联储官员一直担心薪资增长乏力拖累经济表现。

“鉴于近期公布的其它数据令投资人对今日的数据期望值增加，市场是在对缺乏薪资增长作出反应。”BlackRock固定收益首席投资策略师Jeffrey Rosenberg表示。

分析师表示，今日就业报告中的弱项，加之日本央行采取了进一步的刺激措施、且预期欧洲央行也会进一步放宽政策扶助经济，这些带动了对美国公债的需求。

尽管10月的就业岗位和薪资增长低于预期，但报告中也有一些令人鼓舞的方面。

10月失业率意外降至5.8%，9月为5.9%，且前两个月的就业岗位增幅被上修了。

对投资人有关美联储政策调整观点最为敏感的两年期公债收益率 尾盘报0.503%，跌4个基点，在就业数据发布后不久，该收益率一度升至一个月最高的0.567%。

指标10年期公债 收益率报2.307%，较周四尾盘跌7个基点，就业数据发布前一度升至一个月最高的2.407%。

公债收益率的跌势受到本周大量投资级别公司债供应以及下周将有660亿美元公债供应所限，根据汤森路透旗下IFR，本周预计有420亿美元投资级别公司债进场。

短期利率期货走势暗示，交易商预计要到明年12月才会升息。

今日稍早，纽约联储总裁杜德利称，美联储可能在“明年某个时间”升息。

美国股市周五变动不大，标普500指数微幅收高0.03%。(完)

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