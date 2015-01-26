美国债市：公债价格下滑，暴风雪来袭令交投受限

* 新债标售前，公债价格下滑

* 暴风雪来袭令交投受限

* 美联储开会前，市场波澜不兴

* 公债收益率曲线趋平

路透纽约1月26日 - 美国公债价格周一下滑，本周有900亿美元供应进场。纽约地区将有强暴风雪袭击，令市场成交低迷。

希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大获全胜刺激了温和的避险买盘，令美债今日开局强劲，一度将30年期美债收益率(殖利率)压至纪录低点。

但随着交易日的展开，费城至波士顿的交通管理部门警告天气因素会影响交通，交易商开始提前离场；公债价格走软，投资人静待本周两年期、五年期和七年期公债发售。

暴风雪迫使美国财政部改变标售计划，将260亿美元两年期公债发售由周二推迟至周三，350亿美元五年期公债发售由周三推迟至周四。

交易商和基金经理人表示，本周美联储的货币政策会议也令市场不敢有大的行情。周三美联储将结束为期两日的会议，并发表货币政策声明。

市场预计，美联储不会大幅改变对经济的看法，即美国经济要比多数其他国家根基更扎实。

围绕此次会议的主要不确定因素在美联储对欧洲经济疲弱局面的承认程度是多少。欧洲经济低迷迫使欧洲央行上周祭出大规模购债举措，这也扶助美元升至11年高位，这一因素可能打压美国经济成长，同时通胀可能进一步低于美联储目标。

“债市呈现拉锯。美国经济改善，美联储希望收紧政策，而欧洲收益率因欧洲央行行动而下滑，”Eaton Vance投资组合经理人Eric Stein称。

本周稍后较短期公债供应的前景令两年期公债承压，两年期公债 跌约1/32，收益率升3个基点，至约0.52%。

指标10年期美国公债 收益率持稳在1.82%附近，接近上周五收盘水准。

30年期公债 收益率一度触及2.34%下方的纪录低点，尾盘价格跌7/32，收益率升1个基点，报2.40%。

由于较短期公债收益率升幅较大，美国公债收益率曲线继续趋平，两年期/10年期公债收益率差收窄至略高于130个基点，为2012年7月来最窄。(完)

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