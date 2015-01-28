美国债市：公债价格跳涨，因美联储政策声明立场温和

* 通膨保值公债收益率回落

* 长期公债收益率触及纪录低位

* 联邦基金利率显示市场预期联储将在10月首次升息

路透纽约1月28日 - 美国公债价格周三劲扬，30年期公债收益率触及纪录低位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示，通胀低于预期，且暗示对全球经济的担忧将是其在未来政策会议上决定是否调整利率的考量之一。

30年期公债价格 尾盘上扬2-18/32，收益率报2.29%，根据路透数据，盘中触及纪录新低2.273%。 10年期公债价格 攀升30/32，收益率降至1.72%。

美联储在今日公布的声明中称，美国经济仍在扩张，但指出通胀进一步下滑，低于长期目标，且基于市场的通胀指标大幅走低。相比12月的声明，美联储此次声明对通胀压力的评估更为负面。

另外，美联储还表示，未来在决定利率时将把“全球经济发展”数据纳入考量范围，12月声明中未提及这一点。

“仅将全球经济的发展纳入考量这一点就可能被视为温和立场的体现，债市可能因此上涨，”High Frequency Economics的首席美国经济学家Jim O’Sullivan表示。

“全球经济的发展将可能使联储放慢而非加快升息的步伐。他们是将这一因素作为风险来考虑的。”

根据CME Fed Watch，市场预期联储在10月升息的机率为60%，低于周二的62%。

其他交易员和分析师表示，公债价格急升还受到联储声明引发的空头回补提振。

联储声明公布后，10年期通膨保值公债(TIPS)收率走低，从周二的18.4个基点降至12.1个基点。TIPS对通胀预期作出反应，其收益率已连跌数周。

“人们因通胀预期回落而买入30年期公债，尽管他们对经济成长前景很有信心，”LPL Financial的投资策略师和经济学家John Canally表示。

30年期公债一直受到许多非美国投资者的青睐，因相对于其他主要经济体，美国的经济前景更加光明，且收益率也更高。

根据路汤森透数据，五年和30年期公债收益率差 收窄，尾盘报106个基点，三个月均值为156.6个基点。

“这是因为投资者买入较长存续期的公债，”ED&F Man Capital Markets利率和信贷交易部主管Tom di Galoma表示，“通胀和通胀预期回落对长期公债有利。”

五年期公债价格上扬24/32，收益率报1.52%；两年期公债价格攀升2/32，收益率为0.46%。(完)

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