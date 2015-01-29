美国债市：公债收益率反弹，因就业数据强劲

* 长期公债收益率从纪录低位反弹
* 财政部标售640亿美元新债
* 上周初请失业金人口接近15年低位
路透纽约1月29日 - 美国公债价格周四回落，长期公债收益率从纪录低位反弹，因美国初请失业金人口数据降至15年低位，且投资者为640亿美元新债供应留出空间。
在连涨三日后，30年期公债价格 周四尾盘回落23/32，收益率报2.3281%。30年期公债收益率周三触及纪录低位2.273%，部分因美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布声明称通胀低于预期后，公债价格大幅攀升。
10年期公债价格 尾盘跌9/32，收益率升至1.7597%。根据汤森路透数据，其他年期的公债价格也多数走低。
今日公布的数据显示，上周初请失业金人口降至2000年4月以来最低，降幅为2012年11月以来最大。数据公布后，公债价格扩大跌幅。
部分投资者卖出所持公债，为周四进行的五年和七年公债标售预留空间，Voya Investment Management的投资组合经理Jake Lowery表示。
“同一天标售五年期和七年期公债使市场充斥着大量新债供应，且昨日在美联储发布声明后，公债价格劲扬，”BMO Capital Markets驻纽约的利率策略师Natan Magid表示，“尽管收益率处于非常低的水平，标售仍获得强劲需求。”
在今日的标售中，财政部以1.590%的得标利率售出了290亿美元七年期公债；以1.288%的得标利率发售了350亿美元五年期公债。这两次标售的得标利率均为2013年5月以来同类标售的最低水平。
周四尾盘，五年期公债价格 跌6/32，收益率报1.2812%。七年期公债价格 回落8/32，收益率报1.5698%。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)