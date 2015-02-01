重温稿-美国债市：公债价格跳升，因美国第四季成长放缓

* 美国30年和10年期公债收益率触及纪录低位

* 30年期公债月度总回报有望达10%

* 美国第四季GDP数据不及预期

* 七年期公债价格跳涨

路透纽约1月30日 - 美国公债价格周五跳涨，长期公债收益率触及纪录低位，因美国第四季经济成长慢于预期，引发市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)会推迟升息。

油价尾盘大涨限制公债价格涨幅，但本月的涨势仍使30年期公债 的月度总回报有望超过10%。

根据美银美林提供的数据，这将是2011年9月以来长期公债的最高月度总回报。截至周四，美林30年期公债指数本月累积上扬9.19%，为公债市场总体指数增幅的逾三倍。

30年期公债价格尾盘劲升2-5/32，收益率降至近纪录低位2.2287%，由于美国经济前景更加亮丽，30年期公债尤其受到海外买家的青睐。盘中，30年期公债收益率触及纪录低位2.226%。

美国商务部公布，第四季美国国内生产总值(GDP)增长年率为2.6%，第三季增幅高达5%。企业投资疲弱和贸易逆差扩大盖过了消费者支出以2006年以来最快速度增长给经济带来的提振。 数据公布后，公债价格急升。

数据拖累美股走低，标普500指数大跌1.3%，但激发了公债买盘，因市场寄望美联储将推迟升息。多数与美联储有直接往来的券商分析师预计美联储将在年中升息。

周五尾盘，公债价格一度回吐部分涨幅，因油价跳涨8%至每桶52美元左右提振了曾惨遭重创的能源股。

“公债收益率的确仍对油价反弹十分敏感，”FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示。他说，如果油价升至每桶65美元，则五年期公债收益率应会上扬约40个基点。

10年期公债价格 尾盘涨26/32，收益率报1.6640%，稍早触及2013年5月以来最低1.649%。

七年期公债价格 上扬1-22/32，收益率报1.4835%。周四，美国财政部标售了290亿美元七年期公债，得标利率为1.590%。(完)

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