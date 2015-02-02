美国债市：公债价格上涨，因经济数据令人失望

* 美国30年期公债收益率接近纪录低点，因避险买盘

* 公债价格稍早一度下滑，因获利了结及公司债供应

* 制造业和建筑业数据令人失望限制了稍早的跌幅

* 美国公债1月表现为逾六年最佳

路透纽约2月2日 - 美国公债价格周一小涨，30年期公债收益率徘徊在纪录低点附近，因美国消费者支出和制造业活动数据令人失望，且股市波动引发对公债的避险需求。

分析师表示，对通缩在欧元区蔓延，以及希腊领导人寻求欧洲政策制定者放宽对该国2,400亿欧元救助方案的条款的不安情绪也支撑了对美国公债的需求。

公债收复稍早失地。受对全球经济成长趋弱的忧虑带动，美国债市1月表现亮丽，总回报达到2.88%，30年期公债收益率屡创新低，今日稍早出现获利了结下滑。

根据美银美林编撰的指数，上月债市的总回报是2008年12月跳升3.54%以来最大。

“1月美债走势犀利，所以出现一些喘息也很正常。公债收益率的趋势仍是下探，”Landesbank Baden-Wurttemberg副总裁Karl Haeling表示。

在清淡且震荡的交投中，指标10年期公债 尾盘升3/32，收益率报1.669%，当日跌1个基点。上周五，10年期公债收益率降至2013年5月来最低的1.637%。

30年期长债 价格升6/32，收益率报2.250%，跌1个基点。根据路透数据，上周五30年期长债收益率触及2.221%的纪录低点。

美股三大指数尾盘上涨。

分析师表示，债市稍早下滑部分也是因为一些基金经理人在月初将资金从债市转投股市，且预计2月有相对较多的较高收益公司债供应。

根据汤森路透旗下IFR，苹果 周一发售65亿美元公司债。

一民间制造业指数1月降幅大于预期、政府公布的12月建筑支出增幅不及预期，巩固了美国经济扩张放缓的观点，限制了稍早美国公债价格的跌幅。

最新的经济数据也令市场愈发预期美联储会放弃可能在今年结束近零利率，并开始升息的计划。政策制定者关注美国国内迟滞的物价成长，以及欧洲陷入困境的金融发展。

-----------------------2004 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (+) 0.468

五年期公债 100-10/32 (+01/32) 1.184

10年期公债 105-07/32 (+03/32) 1.669

30年期公债 116-07/32 (+06/32) 2.250(完)

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