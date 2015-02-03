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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 05:38 BJT

美国债市：公债收益率跳升，因油价反弹和寄望希腊与国际金主达成债务协议

* 指标公债收益率有望录得2013年11月以来最大单日升幅
    * 油价反弹削弱对公债的看涨押注
    * 日本公债标售结果疲弱拖累美国公债价格盘初走低
    * 希腊政府对债务减计的立场软化，缓解投资者不安

    路透纽约2月3日 - 美国公债收益率周二跳升，公债价格走低，因寄
望希腊可能与国际金主达成新的债务协议，以及油价进一步反弹削弱了高
评级公债的避险吸引力。
    
    路透数据显示，美国指标公债收益率 尾盘上扬11个基点
，有望录得逾14个月来最大单日升幅。
    
    “很多因素合力推高较长期公债收益率，”道明证券利率策略师Rich
ard Gilhooly表示。
    
    这些因素导致公债价格录得年内少见跌幅，上月美国公债表现为逾六
年来最佳。
    
    日本财务省周二标售2.4万亿日圆10年期公债，需求意外疲弱。另外
，有消息称，希腊新政府放弃减计外债要求。这些因素引发美国公债市场
的抛售。
    
    美国原油期货 延续升势，录得2009年1月以来最大四日升势进
一步打压公债价格。上周，油价跌穿每桶44美元，触及近六年低位，因担
忧供应过剩和全球需求疲弱。
    
    分析师称，本周将有250亿美元公司债发行，这也扶助削弱了收益率
相对较低的美国公债的吸引力。
    
    澳洲央行意外下调政策利率25个基点，至2.25%的消息一度使公债抛
售暂停。澳洲央行降息支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑在今
年升息的难度加大的观点。
    
    指标10年期公债收益率 升至1.781%，较周一上扬近11个
基点，有望录得2013年11月以来最大单日涨幅。
    
    30年期公债收益率 升至2.370%，日内上扬逾11个基点，
有望录得2013年7月以来最大单日涨幅。
    
    尽管周二上扬，但公债收益率仍接近近期触及的低位，因担忧通缩在
全球蔓延。
    
    上周五，10年期公债收益率跌至2013年5月以来最低1.637%，30年期
公债收益率触及纪录低位2.221%。
    
    投资者缩减公债仓位，将部分资金转投股市。标普500指数 周
二收涨1.44%。 
    
       -----------------------2051 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-32/32   (-03/32)     0.508
    五年期公债      99-27/32   (-15/32)     1.282
    10年期公债     104-07/32  (-31/32)     1.778
    30年期公债     113-16/32(-2-20/32)     2.366(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 李军)
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