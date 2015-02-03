美国债市：公债收益率跳升，因油价反弹和寄望希腊与国际金主达成债务协议

* 指标公债收益率有望录得2013年11月以来最大单日升幅 * 油价反弹削弱对公债的看涨押注 * 日本公债标售结果疲弱拖累美国公债价格盘初走低 * 希腊政府对债务减计的立场软化，缓解投资者不安 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率周二跳升，公债价格走低，因寄 望希腊可能与国际金主达成新的债务协议，以及油价进一步反弹削弱了高 评级公债的避险吸引力。 路透数据显示，美国指标公债收益率 尾盘上扬11个基点 ，有望录得逾14个月来最大单日升幅。 “很多因素合力推高较长期公债收益率，”道明证券利率策略师Rich ard Gilhooly表示。 这些因素导致公债价格录得年内少见跌幅，上月美国公债表现为逾六 年来最佳。 日本财务省周二标售2.4万亿日圆10年期公债，需求意外疲弱。另外 ，有消息称，希腊新政府放弃减计外债要求。这些因素引发美国公债市场 的抛售。 美国原油期货 延续升势，录得2009年1月以来最大四日升势进 一步打压公债价格。上周，油价跌穿每桶44美元，触及近六年低位，因担 忧供应过剩和全球需求疲弱。 分析师称，本周将有250亿美元公司债发行，这也扶助削弱了收益率 相对较低的美国公债的吸引力。 澳洲央行意外下调政策利率25个基点，至2.25%的消息一度使公债抛 售暂停。澳洲央行降息支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑在今 年升息的难度加大的观点。 指标10年期公债收益率 升至1.781%，较周一上扬近11个 基点，有望录得2013年11月以来最大单日涨幅。 30年期公债收益率 升至2.370%，日内上扬逾11个基点， 有望录得2013年7月以来最大单日涨幅。 尽管周二上扬，但公债收益率仍接近近期触及的低位，因担忧通缩在 全球蔓延。 上周五，10年期公债收益率跌至2013年5月以来最低1.637%，30年期 公债收益率触及纪录低位2.221%。 投资者缩减公债仓位，将部分资金转投股市。标普500指数 周 二收涨1.44%。 -----------------------2051 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-32/32 (-03/32) 0.508 五年期公债 99-27/32 (-15/32) 1.282 10年期公债 104-07/32 (-31/32) 1.778 30年期公债 113-16/32(-2-20/32) 2.366(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)