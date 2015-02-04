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债券 | 2015年 2月 5日 星期四 05:21 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因美国和欧洲经济数据令人鼓舞

* 中国央行全面降准令公债避险买盘减少
    * 下周640亿美元公债供应料获强劲需求
    * 油价下挫以及希腊消息令市场跌势减小

    路透纽约2月4日 - 美国公债收益率三上涨，指标公债收益率触及一
周半高位，因欧洲和美国公布的经济数据令人鼓舞，刺激公债连续第二日
遭抛售。
    
    中国人民银行周三决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实
施定向降准措施。自周四（2月5日）起下调金融机构人民币存款准备金率
0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政
策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放流动性超6,000亿元人民币，
引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。 
 
    分析师表示，中国央行的措施也令对美国公债的避险兴致降低。
    
    周三跌势继续扭转1月亮丽表现，1月美国公债创逾六年最佳回报。
    
    “有从周二延续的卖盘，”R.W. Pressprich & Co美国公债和机构债
交易部门主管Larry Milstein表示。
    
    根据路透数据，周二10年期和30年期公债收益率分别创2013年11月和
2013年7月来最大单日升幅。
    
    市场收复部分失地，因受数据显示美国原油库存创新高拖累，油价结
束四日连升。
    
    分析师也表示，彭博报导希腊可能早至3月就面临资金短缺。希腊新
政府周三恳请欧洲央行维持该国的银行有足够资本，并同欧元区伙伴再度
磋商债务条款。
    
    尽管面对油市波动以及希腊债务局势脆弱，美国和欧洲经济仍显示出
韧性。
    
    企业调查显示，欧元区1月民间部门成长速度为六个月最快。
    
    ADP公布的美国1月民间就业岗位增加21.3万，略逊于预期，但足以支
撑就业稳健增长的观点。
    
    另外，供应管理协会(ISM)公布，1月美国服务业指数意外小升，尽管
就业分项指数大跌。
    
    不过，在周五美国公布非农就业报告前，对全球经济趋弱的担忧持续
将可能令美国公债收益率自目前水准不会进一步大涨。
    
    分析师表示，对美国公债的需求强劲预示下周财政部季度再融资640
亿美元固定收益债券供应结果将不错。
    
    “有太多的未知数，再融资可能提供一个机会，”野村证券国际美国
利率策略部门主管George Goncalves表示。
    
    尾盘，指标10年期公债收益率 高见1.846%，为一周半最
高，之后回落至1.802%，较周二尾盘升2.2个基点。
    
    两年期公债 收益率触及三周高位0.540%，尾盘升0.8个基
点，报0.512%。
    
       -----------------------2034 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-31/32   (-01/32)     0.516
    五年期公债      99-25/32   (-03/32)     1.299
    10年期公债     103-31/32  (-08/32)     1.805
    30年期公债     112-23/32  (-20/32)     2.400(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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