美国债市：公债收益率上涨，因美国和欧洲经济数据令人鼓舞

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
* 中国央行全面降准令公债避险买盘减少 * 下周640亿美元公债供应料获强劲需求 * 油价下挫以及希腊消息令市场跌势减小 路透纽约2月4日 - 美国公债收益率三上涨，指标公债收益率触及一 周半高位，因欧洲和美国公布的经济数据令人鼓舞，刺激公债连续第二日 遭抛售。 中国人民银行周三决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实 施定向降准措施。自周四（2月5日）起下调金融机构人民币存款准备金率 0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政 策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放流动性超6,000亿元人民币， 引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。 分析师表示，中国央行的措施也令对美国公债的避险兴致降低。 周三跌势继续扭转1月亮丽表现，1月美国公债创逾六年最佳回报。 “有从周二延续的卖盘，”R.W. Pressprich & Co美国公债和机构债 交易部门主管Larry Milstein表示。 根据路透数据，周二10年期和30年期公债收益率分别创2013年11月和 2013年7月来最大单日升幅。 市场收复部分失地，因受数据显示美国原油库存创新高拖累，油价结 束四日连升。 分析师也表示，彭博报导希腊可能早至3月就面临资金短缺。希腊新 政府周三恳请欧洲央行维持该国的银行有足够资本，并同欧元区伙伴再度 磋商债务条款。 尽管面对油市波动以及希腊债务局势脆弱，美国和欧洲经济仍显示出 韧性。 企业调查显示，欧元区1月民间部门成长速度为六个月最快。 ADP公布的美国1月民间就业岗位增加21.3万，略逊于预期，但足以支 撑就业稳健增长的观点。 另外，供应管理协会(ISM)公布，1月美国服务业指数意外小升，尽管 就业分项指数大跌。 不过，在周五美国公布非农就业报告前，对全球经济趋弱的担忧持续 将可能令美国公债收益率自目前水准不会进一步大涨。 分析师表示，对美国公债的需求强劲预示下周财政部季度再融资640 亿美元固定收益债券供应结果将不错。 “有太多的未知数，再融资可能提供一个机会，”野村证券国际美国 利率策略部门主管George Goncalves表示。 尾盘，指标10年期公债收益率 高见1.846%，为一周半最 高，之后回落至1.802%，较周二尾盘升2.2个基点。 两年期公债 收益率触及三周高位0.540%，尾盘升0.8个基 点，报0.512%。 -----------------------2034 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-31/32 (-01/32) 0.516 五年期公债 99-25/32 (-03/32) 1.299 10年期公债 103-31/32 (-08/32) 1.805 30年期公债 112-23/32 (-20/32) 2.400(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
“日本公债寻获买单，因特朗普重申其贸易保护主义立场、而未提及任何财政刺激政策 细节，从而令外界对经济增长和通胀的预期下降，”三菱日联证券固定收益策略分析师稻留 克俊说道。 “有关美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)并重谈北美自由贸易协定(NAFTA)的言论也 导致(投资者)避险。” 日经指数 下跌逾1%，指标公债收益率从近三周高位回落，此前特朗普在周五宣 誓就职时的民粹主义论调，引发了对财政刺激政策可能推迟实施的担忧。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% +0.0 -0.240% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% -1.0 0.060% 20年期公债
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。