美国债市：公债收益率上涨，因美国和欧洲经济数据令人鼓舞

* 中国央行全面降准令公债避险买盘减少 * 下周640亿美元公债供应料获强劲需求 * 油价下挫以及希腊消息令市场跌势减小 路透纽约2月4日 - 美国公债收益率三上涨，指标公债收益率触及一 周半高位，因欧洲和美国公布的经济数据令人鼓舞，刺激公债连续第二日 遭抛售。 中国人民银行周三决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实 施定向降准措施。自周四（2月5日）起下调金融机构人民币存款准备金率 0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政 策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放流动性超6,000亿元人民币， 引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。 分析师表示，中国央行的措施也令对美国公债的避险兴致降低。 周三跌势继续扭转1月亮丽表现，1月美国公债创逾六年最佳回报。 “有从周二延续的卖盘，”R.W. Pressprich & Co美国公债和机构债 交易部门主管Larry Milstein表示。 根据路透数据，周二10年期和30年期公债收益率分别创2013年11月和 2013年7月来最大单日升幅。 市场收复部分失地，因受数据显示美国原油库存创新高拖累，油价结 束四日连升。 分析师也表示，彭博报导希腊可能早至3月就面临资金短缺。希腊新 政府周三恳请欧洲央行维持该国的银行有足够资本，并同欧元区伙伴再度 磋商债务条款。 尽管面对油市波动以及希腊债务局势脆弱，美国和欧洲经济仍显示出 韧性。 企业调查显示，欧元区1月民间部门成长速度为六个月最快。 ADP公布的美国1月民间就业岗位增加21.3万，略逊于预期，但足以支 撑就业稳健增长的观点。 另外，供应管理协会(ISM)公布，1月美国服务业指数意外小升，尽管 就业分项指数大跌。 不过，在周五美国公布非农就业报告前，对全球经济趋弱的担忧持续 将可能令美国公债收益率自目前水准不会进一步大涨。 分析师表示，对美国公债的需求强劲预示下周财政部季度再融资640 亿美元固定收益债券供应结果将不错。 “有太多的未知数，再融资可能提供一个机会，”野村证券国际美国 利率策略部门主管George Goncalves表示。 尾盘，指标10年期公债收益率 高见1.846%，为一周半最 高，之后回落至1.802%，较周二尾盘升2.2个基点。 两年期公债 收益率触及三周高位0.540%，尾盘升0.8个基 点，报0.512%。 -----------------------2034 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-31/32 (-01/32) 0.516 五年期公债 99-25/32 (-03/32) 1.299 10年期公债 103-31/32 (-08/32) 1.805 30年期公债 112-23/32 (-20/32) 2.400(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)