版本:
中国
债券 | 2015年 2月 6日 星期五 04:28 BJT

美国债市：公债价格下滑，就业数据公布前市场关注希腊情势

* 欧洲央行不再接受希腊公债作为融资抵押后希腊总理予以反击
    * 就业报告出炉前，美国初请失业金和贸易数据有好有坏
    * 投资人关注平均时薪可能出现反弹
    * 美股上涨，限制了对公债的需求

    路透纽约2月5日 - 美国公债价格周四下滑，因交易商在美国公布1月
非农就业报告前缩减公债仓位，不过市场跌势受限，因在磋商债务协议问
题上希腊和欧元区伙伴关系紧张。
    
    分析师和交易商表示，如果非农就业岗位增幅继续强劲，加上薪资增
长可能出现反弹，会激活美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能早至今夏
就升息的观点。
    
    D.A. Davidson公债交易部门主管Mike Cullinane表示，在明日就业
报告公布前，目前的市况是尽量保持观望。
    
    油价劲升扶助带动美股走强，也限制了对美债的需求。
    
    欧洲央行不再接受希腊公债作为融资抵押后，美债在周三尾盘上扬，
此举引发投资人担心希腊的银行无法偿债及希腊可能退出欧元区。
    
    希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四做出反击，“希腊不再听命
于人，特别是那些通过电邮发来的命令。”
    
    “希腊和欧元区的局势是变化无常，看来不会很快有解决办法，”Cu
llinane表示。
    
    周四美国公布的初请失业金、贸易收支和生产率数据有好有坏，没有
改变投资人对经济成长路径的看法。
    
    “数据有些转弱，但看来美联储将维持在6月升息的观点，”TCW投资
组合经理人Bret Barker表示。
    
    路透访查的分析师预计，1月非农就业岗位增加23.4万，不及12月的2
5.2万；失业率预计将维持在5.6%的六年半低点，平均时薪预计将增加0.3
%，12月意外下滑0.2%。
    
    一些联储官员指出，尽管就业增长加速，但缺乏薪资成长令人担忧。
他们认为，迟滞的薪资成长牵制了整体通胀，目前通胀一直在美联储2%目
标下方。
    
    尾盘，指标10年期公债 跌4/32，收益率报1.810%，较周
三尾盘升1.5个基点。
    
    30年期公债 跌18/32，收益率报2.412%，升2.5个基点。
    
       -----------------------1848 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-31/32        (-)     0.516
    五年期公债      99-25/32   (-01/32)     1.294
    10年期公债     103-30/32  (-04/32)     1.808
    30年期公债     112-13/32  (-20/32)     2.414(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐