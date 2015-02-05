美国债市：公债价格下滑，就业数据公布前市场关注希腊情势

* 欧洲央行不再接受希腊公债作为融资抵押后希腊总理予以反击 * 就业报告出炉前，美国初请失业金和贸易数据有好有坏 * 投资人关注平均时薪可能出现反弹 * 美股上涨，限制了对公债的需求 路透纽约2月5日 - 美国公债价格周四下滑，因交易商在美国公布1月 非农就业报告前缩减公债仓位，不过市场跌势受限，因在磋商债务协议问 题上希腊和欧元区伙伴关系紧张。 分析师和交易商表示，如果非农就业岗位增幅继续强劲，加上薪资增 长可能出现反弹，会激活美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能早至今夏 就升息的观点。 D.A. Davidson公债交易部门主管Mike Cullinane表示，在明日就业 报告公布前，目前的市况是尽量保持观望。 油价劲升扶助带动美股走强，也限制了对美债的需求。 欧洲央行不再接受希腊公债作为融资抵押后，美债在周三尾盘上扬， 此举引发投资人担心希腊的银行无法偿债及希腊可能退出欧元区。 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四做出反击，“希腊不再听命 于人，特别是那些通过电邮发来的命令。” “希腊和欧元区的局势是变化无常，看来不会很快有解决办法，”Cu llinane表示。 周四美国公布的初请失业金、贸易收支和生产率数据有好有坏，没有 改变投资人对经济成长路径的看法。 “数据有些转弱，但看来美联储将维持在6月升息的观点，”TCW投资 组合经理人Bret Barker表示。 路透访查的分析师预计，1月非农就业岗位增加23.4万，不及12月的2 5.2万；失业率预计将维持在5.6%的六年半低点，平均时薪预计将增加0.3 %，12月意外下滑0.2%。 一些联储官员指出，尽管就业增长加速，但缺乏薪资成长令人担忧。 他们认为，迟滞的薪资成长牵制了整体通胀，目前通胀一直在美联储2%目 标下方。 尾盘，指标10年期公债 跌4/32，收益率报1.810%，较周 三尾盘升1.5个基点。 30年期公债 跌18/32，收益率报2.412%，升2.5个基点。 -----------------------1848 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-31/32 (-) 0.516 五年期公债 99-25/32 (-01/32) 1.294 10年期公债 103-30/32 (-04/32) 1.808 30年期公债 112-13/32 (-20/32) 2.414(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)