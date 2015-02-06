美国债市：强劲就业报告公布后公债收益率跳升，收益率曲线趋平

* 美国1月就业强劲增长且薪资反弹，公债收益率攀升 * 交易商升息预期提前 * 五年期/30年期公债收益率曲线趋平 路透纽约2月6日 - 美国公债收益率周五跳升，收益率曲线趋平，此 前美国公布1月就业增长强劲，带动了一些对美国联邦储备理事会(FED/美 联储)提前升息的押注。 美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，连续第11 个月增幅超过20万，为1994年以来最长。去年11月和12月的就业岗位增幅 也被上修了14.7万。 1月平均时薪跳升12美分，按年增长2.2%，为8月来最大增幅，12月为 下滑5美分。 “无论从哪方面来讲，这都是一份极好的报告，”RBC Capital Mark ets首席美国分析师Tom Porcelli表示，“这为那些想知道薪资前景的投 资人提供了进一步证明，即目前可能已出现了些许的薪资压力。” 中短期公债卖压较重，因一些分析师和投资人担心，如果就业趋势持 续，目前的收益率水平没有反映出美联储在未来几个月内升息的可能性。 “有了这样的数据，美联储就能在上半年行动了，”道明证券利率策 略师Richard Gilhooly表示，“再来一个这样的报告，美联储将提前行动 。” 根据利用联邦基金利率期货来追踪升息预期的CME FedWatch，交易商 预计美联储在9月开始升息的几率为62%，7月升息的几率为47%。 在就业报告发布前，交易商还押注美联储可能要等到10月才升息。中 短期公债对升息最为敏感。 两年期公债 收益率从0.53%升至0.64%，为1月7日来最高， 五年期公债 收益率由1.29%升至1.46%，为1月9日来最高。 五年期/30年期公债收益率差 由报告发布前的112个基 点降至105个基点，一度触及102个基点。 指标10年期公债 收益率跳升至1月12日来最高的1.94%， 报告发布前为1.81%。30年期公债 收益率升至1月22日来最高 的2.51%，之前为2.41%。 -----------------------1933 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-23/32 (-08/32) 0.640 五年期公债 98-32/32 (-25/32) 1.462 10年期公债 102-25/32(-1-04/32) 1.938 30年期公债 110-05/32(-2-03/32) 2.514(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)