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债券 | 2015年 2月 7日 星期六 04:30 BJT

美国债市：强劲就业报告公布后公债收益率跳升，收益率曲线趋平

* 美国1月就业强劲增长且薪资反弹，公债收益率攀升
    * 交易商升息预期提前
    * 五年期/30年期公债收益率曲线趋平

    路透纽约2月6日 - 美国公债收益率周五跳升，收益率曲线趋平，此
前美国公布1月就业增长强劲，带动了一些对美国联邦储备理事会(FED/美
联储)提前升息的押注。
    
    美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，连续第11
个月增幅超过20万，为1994年以来最长。去年11月和12月的就业岗位增幅
也被上修了14.7万。  
    
    1月平均时薪跳升12美分，按年增长2.2%，为8月来最大增幅，12月为
下滑5美分。
    
    “无论从哪方面来讲，这都是一份极好的报告，”RBC Capital Mark
ets首席美国分析师Tom Porcelli表示，“这为那些想知道薪资前景的投
资人提供了进一步证明，即目前可能已出现了些许的薪资压力。”
    
    中短期公债卖压较重，因一些分析师和投资人担心，如果就业趋势持
续，目前的收益率水平没有反映出美联储在未来几个月内升息的可能性。
    
    “有了这样的数据，美联储就能在上半年行动了，”道明证券利率策
略师Richard Gilhooly表示，“再来一个这样的报告，美联储将提前行动
。”
    
    根据利用联邦基金利率期货来追踪升息预期的CME FedWatch，交易商
预计美联储在9月开始升息的几率为62%，7月升息的几率为47%。
    
    在就业报告发布前，交易商还押注美联储可能要等到10月才升息。中
短期公债对升息最为敏感。
    
    两年期公债 收益率从0.53%升至0.64%，为1月7日来最高，
五年期公债 收益率由1.29%升至1.46%，为1月9日来最高。
    
    五年期/30年期公债收益率差 由报告发布前的112个基
点降至105个基点，一度触及102个基点。
    
    指标10年期公债 收益率跳升至1月12日来最高的1.94%，
报告发布前为1.81%。30年期公债 收益率升至1月22日来最高
的2.51%，之前为2.41%。
    
       -----------------------1933 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-23/32   (-08/32)     0.640
    五年期公债      98-32/32   (-25/32)     1.462
    10年期公债     102-25/32(-1-04/32)     1.938
    30年期公债     110-05/32(-2-03/32)     2.514(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 母红)
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