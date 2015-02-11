美国债市：长期公债上扬，因10年期公债标售结果强劲

* 10年期公债标售得标利率为2.0%

* 公债标售中海外需求增加

路透纽约2月11日 - 美国长期公债价格周三上扬，因240亿美元10年期公债标售吸引大量海外需求。

公债结束从上周开始的连跌之势，10年期公债价格 上扬3/32，收益率报1.98%。

10年期公债标售结果公布后，收益率一度跌至1.97%的低位。本周财政部共进行三场标售，今日是第二场。

根据汤森路透数据，30年期公债价格 上扬10/32，收益率报2.56%。中短期公债涨跌互现，但变动幅度要小得多。

公债标售结果公布前，公债价格多数走低，且成交清淡。

今日标售240亿美元10年期公债的得标利率为2.00%，强于预期，认购倍数为2.62，海外和其他投资者的间接投标所占比率为59.5%，为2011年12月以来最高。

标售结果公布前，二级市场10年期公债的收益率为2.01%。

“我们认为此次标售为一级标售，”野村证券的分析师在一份给客户的报告中称。

交易商和分析师认为，此次标售证实了海外投资者对美国公债的买兴仍然高涨，因美国公债收益率远高于欧洲和日本公债。10年期德债/美国公债收益率差为162个基点。

“存在对较长期公债的需求，”D.A.Davidson固定收益产品交易部副总裁Mary Ann Hurley表示，“市场在10年期公债2%左右的收益率水平获良好支撑。”

美国收益率近几周攀升，因越来越多的迹象显示，在其他主要经济体在困境中挣扎之时，美国就业市场不断改善。1月底美国公债收益率在1.668%。

美国财政部周二标售了240亿美元三年期公债，周四还将标售160亿美元30年期公债。(完)

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