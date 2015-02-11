美国债市：长期公债上扬，因10年期公债标售结果强劲

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 10年期公债标售得标利率为2.0%
* 公债标售中海外需求增加
路透纽约2月11日 - 美国长期公债价格周三上扬，因240亿美元10年期公债标售吸引大量海外需求。
公债结束从上周开始的连跌之势，10年期公债价格 上扬3/32，收益率报1.98%。
10年期公债标售结果公布后，收益率一度跌至1.97%的低位。本周财政部共进行三场标售，今日是第二场。
根据汤森路透数据，30年期公债价格 上扬10/32，收益率报2.56%。中短期公债涨跌互现，但变动幅度要小得多。
公债标售结果公布前，公债价格多数走低，且成交清淡。
今日标售240亿美元10年期公债的得标利率为2.00%，强于预期，认购倍数为2.62，海外和其他投资者的间接投标所占比率为59.5%，为2011年12月以来最高。
标售结果公布前，二级市场10年期公债的收益率为2.01%。
“我们认为此次标售为一级标售，”野村证券的分析师在一份给客户的报告中称。
交易商和分析师认为，此次标售证实了海外投资者对美国公债的买兴仍然高涨，因美国公债收益率远高于欧洲和日本公债。10年期德债/美国公债收益率差为162个基点。
“存在对较长期公债的需求，”D.A.Davidson固定收益产品交易部副总裁Mary Ann Hurley表示，“市场在10年期公债2%左右的收益率水平获良好支撑。”
美国收益率近几周攀升，因越来越多的迹象显示，在其他主要经济体在困境中挣扎之时，美国就业市场不断改善。1月底美国公债收益率在1.668%。
美国财政部周二标售了240亿美元三年期公债，周四还将标售160亿美元30年期公债。(完)
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旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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