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债券 | 2015年 2月 13日 星期五 05:15 BJT

美国债市：美国公债价格从海外低点回升，美国公布疲弱数据后收复失地

* 美国数据令人失望带动投资人重返公债市场

* 乌克兰停火协议引发对美国公债的卖压

* 10年期公债收益率在2%关口略下方徘徊

* 30年期公债标售结果可谓“稳健”

路透纽约2月12日 - 美国公债价格周四从海外触及的低点回升，尾盘变动不大，因美国公布的零售销售和初请失业金数据逊于预期，给经济背景和美国货币政策预估注入一些谨慎情绪。

乌克兰和亲俄分离主义份子达成新的停火协议，投资人预计乌克兰冲突可能降温，遂减持避险公债仓位。

但美国公布的数据显示，1月消费者支出反弹乏力，显示首季初经济成长放缓，投资人迅即回场买入美债。

上周初请失业金人数增幅也大于预期，不过潜在趋势仍符合就业市场不断增强的情况。

“我认为首季美国经济成长预估中值在2.6%，零售销售和消费步幅显示的情况将令GDP预估小幅下调。”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示。

Lyngen还表示，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍晚开始升息的时间预期预计不会改变。

美国财政部标售160亿美元30年期长债，得标利率为2.56%，认购倍数为2.26，之后美国公债价格缩减涨幅。

“公平地说，今日标售结果可谓颇为稳健，得标利率接近今日低点，”Lyngen称。

在今晨美国公布零售销售和初请失业金报告前，30年期公债价格还跌了一大点，指标10年期公债价格跌了近半个大点，收益率持于2%关口之上。

不过在数据公布后，30年期公债 价格反弹，之后在多数时间内稳定在持平的水准附近。尾盘，30年期公债跌4/32，收益率报2.57%。

指标10年期公债 价格持平，收益率报1.98%。

“昨晚乌克兰停火的消息是地缘政治方面的好消息，美国公债则遭抛售。不过今晨的零售销售和初请失业金数据令公债走势转变。”巴克莱通胀市场策略部门全球主管Michael Pond表示。(完)

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