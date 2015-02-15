重温稿-美国债市：公债收益率上升，因对希腊能达成债务协议的乐观情绪升温

* 希腊债务协议希望和强劲的德国经济数据带动公债收益率上升 * 关注下周美联储会议记录 * 美国消费者信心意外下滑殃及长债 * 下周一美国市场因总统日休市一天 路透纽约2月13日 - 美国公债收益率周五上升，因投资人乐观认为希 腊和欧洲将就救助希腊条款达成协议，且此前德国公布的经济成长数据优 于预期，令对避险公债的需求降低。 希腊周四同意与债权人协商有关退出在国内不受欢迎的国际纾困，此 一政治妥协可望使其新政府免于资金匮乏；估计希腊最快下个月就会耗尽 资金。 希腊总理齐普拉斯态度转变，为可能解决危机跨出了第一步；该危机 引发希腊或被迫退出欧元区的风险，若希腊退出，恐引发更大的金融动荡 。一名在雅典的希腊官员表示，这对于与债权人达成新财务协议而言是正 面的一步。 “希腊局势仍不明朗，但听上去谈判有一些更具建设性的进展，”法 国兴业银行美国公债交易员Sean Murphy表示。 德国去年第四季经济成长0.7%，远胜预期，国内需求提振欧洲最大的 经济体走势年中的低迷，去年全年经济成长1.6%，并令今年经济表现强劲 的希望增强。 这以消息提振德债收益率走强，并扶助推高美国公债收益率。 “欧洲公债收益率反弹，美债紧随，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。 指标10年期公债 尾盘跌6/32，收益率报2.01%，周四尾盘 报1.99%。 自上周五美国数据显示1月就业强劲增长，且薪资出现反弹，令美联 储可能在未来几个月就升息的预期升温后，美国公债收益率已经上升。 不过在周四美国公布的数据显示，1月消费者支出反弹乏力，显示首 季初经济成长放缓，投资人迅即回场买入美债。 周五美国公布的消费者信心意外下滑，令投资人更加担心经济成长放 缓，这令30年期公债价格跌势扩大，美国公债收益率曲线趋陡。 一些投资人原本预计收益率曲线会趋平，因中短期公债收益率受接近 升息前景带动上涨，而较长期公债受到对较高收益资产和供应短缺支撑。 市场下一焦点则是下周三美联储将发布的1月货币政策会议记录，美 联储主席叶伦则将于2月24日在美国参议院金融委员会作证。 下周一，美国为总统日假期，市场将休市一天。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)