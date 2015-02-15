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债券 | 2015年 2月 16日 星期一 06:29 BJT

重温稿-美国债市：公债收益率上升，因对希腊能达成债务协议的乐观情绪升温

* 希腊债务协议希望和强劲的德国经济数据带动公债收益率上升
    * 关注下周美联储会议记录
    * 美国消费者信心意外下滑殃及长债
    * 下周一美国市场因总统日休市一天

    路透纽约2月13日 - 美国公债收益率周五上升，因投资人乐观认为希
腊和欧洲将就救助希腊条款达成协议，且此前德国公布的经济成长数据优
于预期，令对避险公债的需求降低。
    
    希腊周四同意与债权人协商有关退出在国内不受欢迎的国际纾困，此
一政治妥协可望使其新政府免于资金匮乏；估计希腊最快下个月就会耗尽
资金。

    希腊总理齐普拉斯态度转变，为可能解决危机跨出了第一步；该危机
引发希腊或被迫退出欧元区的风险，若希腊退出，恐引发更大的金融动荡
。一名在雅典的希腊官员表示，这对于与债权人达成新财务协议而言是正
面的一步。 
    
    “希腊局势仍不明朗，但听上去谈判有一些更具建设性的进展，”法
国兴业银行美国公债交易员Sean Murphy表示。
    
    德国去年第四季经济成长0.7%，远胜预期，国内需求提振欧洲最大的
经济体走势年中的低迷，去年全年经济成长1.6%，并令今年经济表现强劲
的希望增强。
    
    这以消息提振德债收益率走强，并扶助推高美国公债收益率。
    
    “欧洲公债收益率反弹，美债紧随，”FTN Financial利率策略师Jim
 Vogel表示。
    
    指标10年期公债 尾盘跌6/32，收益率报2.01%，周四尾盘
报1.99%。
    
    自上周五美国数据显示1月就业强劲增长，且薪资出现反弹，令美联
储可能在未来几个月就升息的预期升温后，美国公债收益率已经上升。
    
    不过在周四美国公布的数据显示，1月消费者支出反弹乏力，显示首
季初经济成长放缓，投资人迅即回场买入美债。
    
    周五美国公布的消费者信心意外下滑，令投资人更加担心经济成长放
缓，这令30年期公债价格跌势扩大，美国公债收益率曲线趋陡。
    
    一些投资人原本预计收益率曲线会趋平，因中短期公债收益率受接近
升息前景带动上涨，而较长期公债受到对较高收益资产和供应短缺支撑。
    
    市场下一焦点则是下周三美联储将发布的1月货币政策会议记录，美
联储主席叶伦则将于2月24日在美国参议院金融委员会作证。
    
    下周一，美国为总统日假期，市场将休市一天。(完)  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 母红)
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