美国债市：公债收益率普涨，因美联储升息前景

* 市场对美联储很快将收紧政策的共识增强－交易商 * 关注美联储会议记录 * 尽管希腊债务谈判破裂，但对希腊银行的金援没有结束 * 希腊寻求延长贷款协议－消息 路透纽约2月17日 - 美国公债收益率周二普涨，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)在下一货币政策声明中改变措辞，以彰显可能早至6月 升息的预期升温。 30年期长债和10年期公债收益率攀升至七周高位，七年期和五年期公 债收益率也触及1月初来最高。 在周二遭遇抛售后，美国公债基本上已经尽数回吐了1月大涨的升幅 。1月美林美国公债指数升2.8%，创2008年12月危机时期以来的最佳月度 表现。 周二美债下跌，令本月迄今美国公债的跌幅超过了2%，势将创下2009 年12月或2009年1月(根据指数权重)来最差月度表现。 消息称希腊周三将要求延长同欧元区的贷款协议，这同全面救助协议 有区别，美国公债也因此遭遇抛压。 “市场揣测明日的美联储会议记录中会有一些乐观基调，这可能预示 美联储主席叶伦可能在下周国会证词中所采取的立场。”Action Economi cs全球固定收益部门董事总经理Kim Rupert表示。 “这可能为美联储在3月会议上在声明中去除‘耐心’措辞奠定基础 。那么就可能意味着他们准备在6月升息。” 美联储将在周三发布最近一次货币政策会议记录，市场人士关注美联 储对经济和利率的立场。 今年没有投票权的费城联储总裁普洛瑟周二表示，对今年年底联邦基 金利率在1-1.5%的预期是合理的。 纽约尾盘，30年期公债 价格重挫逾两个大点，收益率报2 .738%，稍早一度高见2.747%的1月2日来最高。 指标10年期公债 跌逾一个大点，收益率报2.148%，周一 尾盘报2.054%，盘中该收益率一度触及2.152%。 对希腊债务磋商以及乌克兰冲突的担忧引发稍早对美国公债的避险买 盘，但在纽约交易时段这些买盘消散。 -----------------------2011 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-21/32 (-02/32) 0.678 五年期公债 98-08/32 (-16/32) 1.619 10年期公债 98-22/32 (-1-05/32) 2.148 30年期公债 95-02/32 (-2-11/32) 2.743(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)