美国债市：公债价格跳升，因美联储会议记录及数据令升息预期降温

* 公债价格在近期一路下滑后反弹
* 美联储会议记录被视为对通胀态度温和
路透纽约2月18日 - 美国公债价格周三跳升，收益率从近期高位回软，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能准备早至6月就升息的预期降温。
美国公债价格从一连串跌势中反弹，因政府报告显示生产者物价指数(PPI)意外疲弱，在美联储公布上月会议记录后公债价格进一步走强。
指标10年期公债 尾盘升23/32，收益率报2.0608%，周二尾盘报2.143%。稍早在海外市场交易中，该收益率高见2.164%，为1月2日来首见。
其他年期公债价格也上涨，两年期公债收益率 跌穿0.60%，报0.597%。根据汤森路透数据，两年期公债收益率势将创2011年夏季以来最大单日跌幅。30年期公债价格大涨逾一大点。
“市场已经将会议记录解读为6月升息的可能性降低，”Allianz首席经济顾问Mohamed El-Erian表示。
根据会议记录，美联储政策制定者上月在会议上表达了对升息过早可能压制美国经济复苏的担忧。许多评论人士认为该会议记录对通胀的立场温和。
“看来美联储担心包括希腊局势和油价下挫，甚至是美元走强等一系列因素对经济的影响，”FTN Financial首席分析师Christopher Low表示，“所有这些都暗示美联储升息倾向减弱。”
根据追踪联邦基金期货合约的CME FedWatch，周三市场走势显示预计6月升息的几率在略高于66%，周二为略高于72%。
分析师多数预计美联储将在6月开始升息，指因就业市场状况迅速收紧。美联储自2008年12月以来一直维持短期利率在近零水准。
希腊债务危机对交易的影响不大，但在美国公债大跌后有买家低吸令公债价格得益，Jefferies LLC货币市场分析师Thomas Simons指出。
美国公债价格近期一路下滑，30年期公债和指标10年期公债收益率周二升至七周高位。七年期和五年期公债收益率也触及1月初来最高。
2月初至周二，美林美国公债指数跌2.55%，势将创2009年1月来美国公债表现最差的一个月，当时总回报下滑3.09%。
该指数尚未尽数回吐1月的涨幅，1月美国公债表现为六年最佳，但今年迄今美债升幅仅剩0.26%。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)