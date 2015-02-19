美国债市：公债价格走低，因美国升息前景不确定

* 市场认为美联储会议记录的通胀立场不够温和

* 公债收益率攀升，之前受联储会议记录提振上升

* 上周初请失业金人口少与预期

路透纽约2月19日 - 美国公债价格周四走低，因强于预期的初请失业金人口数据使市场人气发生逆转，投资者认为美联储将会尽早升息。

公债价格逆转了周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录公布后录得的升势。当日市场认为，会议记录对通胀的立场较预期温和。周四，10年期公债 价格下降19/32，收益率报2.1081%，高于周三的2.068%。

Wilmington Trust的固定收益投资组合经理Wilmer Stith表示，今日的走势部分是因数据显示上周初请失业金人口少于预期所致。

“市场在重新调整、重新思考，或许我们不应该改变对联邦基金利率被上调的时间预期，”Stith说。

美国劳工部称，截至2月14日当周，初请失业金人口减少2.1万，经季节性调整后为28.3万。接受路透调查的分析师预估为减少至29.3万。

30年期公债价格跌幅更大，交易商称，部分受财政部标售90亿美元30年期通膨保值公债(TIPS)影响。

公债价格周三上扬，因市场认为美联储1月会议记录表明联储在6月首次升息的可能性微乎其微。

但投资组合经理和分析师称，很多投资者周四转变了想法。

“联储并未明确(升息)的时间表，因此，会议记录对通胀的立场可能并不像人们想象的温和，”法国兴业银行驻纽约的美国公债交易员Sean Murphy表示。

周四公债价格回落，反应出投资者的升息预期再度倾向6月。两年期公债 价格下跌1/32，收率报0.62%。

“最终，市场仍预期联储将会在年内升息，无论是在6月还是9月，”Credit Agricole Corporate & Investment Bank利率策略部全球主管David Keeble表示。

分析师多数预计，联储将从6月开始升息，因就业市场状况快速收紧。(完)

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