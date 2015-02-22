重温稿-美国债市：公债价格下滑，希腊同欧元区达成协议延长救助四个月

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
* 希腊达成债务协议令避险买盘消退
* 30年期和10年期公债收益率连升第三周
* 交易商静待下周美联储主席国会作证
路透纽约2月20日 - 美国公债价格周五在震荡交投中下滑，指标10年期公债收益率连升第三周，在欧元区同希腊就延长救助达成协议后，投资人撤出避险资产。
尾盘，指标10年期公债 跌6/32，收益率报2.122%，周四尾盘报2.112%，在希腊达成协议声明发布后，该收益率应声升至2.141%。
该协议延长对希腊的金融援助四个月，消除了希腊下个月资金枯竭，可能被迫退出欧元区的风险。
这也给希腊新政府喘息的空间，以同国际金主磋商较长期的债务危机解决方案。
其他年期公债也下滑，30年期长债 由升转跌，尾盘跌9/32，收益率报2.720%。
根据汤森路透数据，周五价格下滑，令10年期公债和30年期公债收益率连升第三周，10年期公债跌势为八个月来首见，30年期公债跌势为2013年春以来最长。
整体而言，美国公债近几周一直表现逊色，因投资人预计美联储升息，尽管时间尚不明朗。美林美国公债指数本月迄今下挫2.38%，为2009年1月来最差月度表现。
下周美联储主席叶伦将在国会就货币政策作半年度证词陈述，自2008年美联储一直维持近零利率。
“下周，比希腊局势更重要的是周二和周三美联储主席叶伦的国会作证，”D.A. Davidson固定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示，“市场期待从叶伦讲话中看清情势。”
本周三，在美联储发布1月货币政策会议记录预示可能推迟开始升息后，投资人买入公债。但周四强于预期的初请失业金数据又将人气转向提前开始升息。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。
路透上海5月2日 - 中国北京市财政局周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额47.827 2亿元人民币的一般和专项地方债，期限五年。 上述债券分别为该市今年第一批一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估有 限责任公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 2.768 5月9日上午9:30-10:10 5月10日 小计 2.768 专项债券 5年 45.0592 5月9上午10:30-11:10 5月10日 小计 45.0592