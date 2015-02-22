重温稿-美国债市：公债价格下滑，希腊同欧元区达成协议延长救助四个月

* 希腊达成债务协议令避险买盘消退

* 30年期和10年期公债收益率连升第三周

* 交易商静待下周美联储主席国会作证

路透纽约2月20日 - 美国公债价格周五在震荡交投中下滑，指标10年期公债收益率连升第三周，在欧元区同希腊就延长救助达成协议后，投资人撤出避险资产。

尾盘，指标10年期公债 跌6/32，收益率报2.122%，周四尾盘报2.112%，在希腊达成协议声明发布后，该收益率应声升至2.141%。

该协议延长对希腊的金融援助四个月，消除了希腊下个月资金枯竭，可能被迫退出欧元区的风险。

这也给希腊新政府喘息的空间，以同国际金主磋商较长期的债务危机解决方案。

其他年期公债也下滑，30年期长债 由升转跌，尾盘跌9/32，收益率报2.720%。

根据汤森路透数据，周五价格下滑，令10年期公债和30年期公债收益率连升第三周，10年期公债跌势为八个月来首见，30年期公债跌势为2013年春以来最长。

整体而言，美国公债近几周一直表现逊色，因投资人预计美联储升息，尽管时间尚不明朗。美林美国公债指数本月迄今下挫2.38%，为2009年1月来最差月度表现。

下周美联储主席叶伦将在国会就货币政策作半年度证词陈述，自2008年美联储一直维持近零利率。

“下周，比希腊局势更重要的是周二和周三美联储主席叶伦的国会作证，”D.A. Davidson固定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示，“市场期待从叶伦讲话中看清情势。”

本周三，在美联储发布1月货币政策会议记录预示可能推迟开始升息后，投资人买入公债。但周四强于预期的初请失业金数据又将人气转向提前开始升息。(完)

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