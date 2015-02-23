美国债市：公债价格在叶伦国会作证前上扬，因美国成屋销售数据疲弱

* 交易商关注叶伦证词对通胀基调可能温和

* 美国成屋销售触及九个月低点

* 30年期公债收益率创1月底来最大单日跌幅

* 油价下滑支撑美国公债价格

路透纽约2月23日 - 美国公债价格周一上扬，收复近期的部分失地，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本周在国会作证时将会保持温和的货币政策立场，另外，弱于预期的美国经济数据也扶助提振公债的避险买盘。

叶伦将于周二在参议院金融委员会就美国经济和货币政策作半年一次的证词陈述。

交易商买回部分在过去三周卖出的公债，以防叶伦在作证时继续保持联储上次会议上的温和立场。最新的会议记录显示，决策者担忧太快升息会阻碍经济复苏。

“近期债市出现了较大规模的抛售，”Samson Capital Advisors的首席投资长Jonathan Lewis表示，“今日的走势是多头在重大事件发生前调整头寸所致，”他在谈到叶伦作证时表示。

30年期公债价格涨幅最大，录得1月底以来最大单日涨幅，中短期公债价格也攀升。30年期公债收益率跌幅最大，录得1月底以来最大单日跌幅。30年期公债收益率早盘触及近一周低位2.65%。短期公债收益率也走低。

今日公布的数据显示，1月成屋销售骤降至九个月来最低，这也扶助支撑公债价格。

“楼市看似遇到了一定的阻力，”美银美林的美国利率策略部主管Priya Misra表示。她还指出，上周的数据显示1月新屋开工减少。

分析师表示，油价下跌点燃了通缩忧虑，从而支撑避险公债价格。而美国公债收益率高于可比德债仍然是买入美国公债的理由之一。

美国30年期公债 尾盘上扬1-17/32，收益率报2.66%，上周五尾盘报2.74%。指标10年期公债价格 尾盘上扬21/32，收益率报2.06%，上周五尾盘报2.13%。

美国三年期公债 价格上扬3/32，收益率从上周五尾盘的1.07%回落至1.03%。

美国股市道指和标普500指数周一收低，从近期触及的纪录高位回落，因油价下滑拖累能源股走软，但Nasdaq指数连续第九个交易日收高，受助于苹果 上涨。

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