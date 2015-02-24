美国债市：联储主席叶伦国会作证后公债价格上扬，两年期公债标售需求强劲

* 叶伦证词被视为为推迟升息铺路

* 财政部标售260亿美元两年期公债，需求强劲

* 美国30年期和10年期公债收益率触及逾一周最低

路透纽约2月24日 - 美国公债价格周二上扬，收复稍早失地，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在国会的证词讲话为较年中更晚升息铺路，且两年期公债标售获得强劲需求。

10年期和30年期公债收益率触及逾一周最低，此前叶伦向参议院金融委员会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。

叶伦在证词讲稿中介绍了美联储政策制定委员会未来数月将会如何为升息作准备--首先会在声明中弃用“耐心”一词，然后使用可能在任何一次会议上升息的措辞。

分析师表示，证词给了美联储在6月后升息的更多弹性。短期利率期货合约显示交易商已将首次升息时间预期从9月推迟至10月。

“仍很有可能在6月升息，但推迟升息的风险有所增加，”巴克莱利率研究部门董事Anshul Pradhan表示。

美国财政部标售260亿美元两年期公债，获得强劲需求，给了美国公债价格进一步提振。一级交易商投标得标率为3月来最低，但间接和直接投标得标强劲。

“数据显示在目前收益率水准，短债需求强劲，”巴克莱的Pradhan称。

两年期公债收益率 标售后触及0.55%的两周半最低，三年期公债收益率 也触及两周半最低的0.95%。

数据显示美国2月消费者信心从多年高位回落，且降幅大于预期，这对公债价格也有支撑作用。

美国30年期公债 尾盘上扬1-4/32，收益率报2.6%，周一尾盘报2.65%。指标10年期公债价格 尾盘上扬20/32，收益率报1.99%，周一尾盘报2.06%。(完)

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