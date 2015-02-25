美国债市：公债价格受叶伦证词影响上扬，关注消费者物价指数

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
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* 叶伦在众议院作证的内容与参议院证词相同
* 财政部标售350亿美元五年期公债获稳健需求
* 交易商关注美国CPI数据
路透纽约2月25日 - 美国公债价格周三小幅上扬，因交易商将美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦过去两天国会证词解读为暗示可能在今年年中之后升息。另外，今日进行的五年期公债标售需求稳健。
叶伦今日在众议院金融服务委员会作证时的讲话内容，与周二在参议院金融委员会的证词如出一辙，并未就升息时间提供更多的讯息。
叶伦周二表示，升息与否取决于经济数据，且联储将在今后的每一次会议上酌情考虑。周三的证词传递了基本相同的信息，交易商连续第二日买入公债，因他们认为美联储给予了自己更大灵活度，使其能在6月之后升息。
今日财政部标售350亿美元五年期公债获稳健需求，这也扶助支撑公债市场。今日的投标倍数为2.54，高于1月同券种标售时的2.49，且为去年11月以来最高，当时为2.91。
“五年期公债标售结果利好，加之叶伦昨日的证词，使公债价格延续近期的涨势，”匹兹堡Federated Investors的市场策略师兼客户资产组合经理William Ehling表示。
分析师还表示，月底资产组合调整前的买盘，以及欧洲国家公债收益率回落，使得美国公债收益率更具吸引力，合力推低美国公债收益率。
美国30年期公债收益率盘中触及近两周低位2.56%，而指标10年期公债收益率持于早盘触及的逾两周低位1.96%附近。
投资者关注周四将公布的美国1月消费者物价指数，预期将下跌0.6%，且可能使美联储将持温和立场的预期升温。
“如果核心CPI增速进一步放缓，则美联储最关注的通胀指标个人消费支出(PCE)物价指数预期可能下滑，”圣地牙哥LPL Financial的固定收益策略师Anthony Valeri表示，“这将使美联储暂缓升息的可能性增加。”
美国30年期公债价格 尾盘上扬20/32，收益率报2.56%，周二尾盘为2.60%。10年期公债价格 尾盘涨6/32，收益率报 1.96%，周二尾盘为1.99%。
美国五年期公债价格 尾盘升1/32，收益率报1.45%，与周二尾盘持平。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 张明钧)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
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