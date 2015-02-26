美国债市：公债价格下挫，因1月核心CPI上升且七年期公债标售需求疲弱

* 交易商关注1月美国核心CPI上升

* 七年期公债标售需求疲弱

* 月底买盘以及欧债收益率下滑限制了美债价格跌幅

路透纽约2月26日 - 美国公债价格周四下滑，此前美国公布的1月核心消费者物价指数(CPI)上涨，且七年期公债标售需求疲弱。

1月扣除食品和能源的核心CPI升0.2%，12月为升0.1%。交易商关注核心CPI上升，尽管整体CPI大跌0.7%，创2008年来最大跌幅。

30年期美债收益率录得逾一周最大单日升幅。

交易商表示，核心CPI数据令对美联储货币政策立场可能更为温和的预期略有降温。美联储主席叶伦前两日在国会作证，投资人将她的讲话解读为美联储在给予其晚于6月升息更大的弹性。

旧金山联储总裁威廉姆斯周四在接受Fox Business Network专访时表示，如果经济数据符合预期，美联储可能“在今夏或今秋的某个时点”开始升息。

“这个数据显示他们可能会更倾向于开始收紧政策，”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示。

另外，美国财政部今日标售290亿美元七年期公债需求疲弱也令公债价格承压。今日标售的得标利率高于1月标售时的水准。

“今日标售结果可谓乏善可陈，”Lyngen谈及标售时表示。

分析师表示，核心CPI数据影响有限，因需要更多的数据才能为美联储下一步行动提供更清晰的线索。月底买盘以及欧洲公债收益率下滑也令美债收益率没有升穿近期区间。

美国30年期公债价格 尾盘跌1-10/32，收益率报2.63%，周三尾盘为2.57%。10年期公债价格 尾盘跌20/32，收益率报 2.04%，周三尾盘为1.97%。

美国三年期公债价格 尾盘跌5/32，收益率报1.03%，周三尾盘报0.97%。(完)

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