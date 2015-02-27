美国债市：公债价格本月表现为2013年5月来最差，因联储对通胀立场较强硬

* 公债价格本月表现为2013年5月来最差

* 本周在叶伦国会作证后公债收益率下滑

* 周五月底买盘压低公债收益率

路透纽约2月27日 - 美国公债价格周五上涨，但本月势将录得2013年5月最差月度表现，因本月美国经济数据强劲，提振了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策立场温和度将转趋强硬的预期。

在美国公布强劲的1月就业报告以及核心消费者物价上升的数据后，对美联储可能在年中升息的预期升温。油价反弹以及希腊达成延长救助协议也令避险公债失色不少。

根据巴克莱数据，截至周四，美国公债2月的投资亏损共计为1.6%，为2013年5月来最大月度亏损。1月美国公债则创下2011年8月来最佳月度回报。

“经济成长不算出彩，但仍非常强劲，这完全能支持美联储将货币政策正常化，”RBS Securities美债策略师Edward Acton表示。

对美联储通胀立场温和度降低的预期主导市场，尽管许多投资人将美联储主席本周在国会的证词解读为给了美联储推迟升息更大的弹性。这一解读令美国公债收益率本周出现四周来首次下滑。

纽约联储总裁杜德利周五表示，升息过晚比过早更安全，这也同年中升息的观点相左。

今日尾盘出现月底投资组合再调整，公债收益率小跌。

“出现一些典型的月底投资组合再平衡操作，”瑞银利率策略师Boris Rjavinski表示。他称鉴于本月债市跑输以及股市跑赢的表现，预计大型投资人会买入一些公债、卖出股票以再平衡仓位。

今日，美国下修第四季国内生产总值(GDP)，且2月芝加哥采购经理人指数(PMI)疲弱，但美国消费者信心数据强于预期，良莠不齐的经济数据令盘初公债走势反复。

美国30年期公债价格 尾盘升4/32，收益率报2.60%，周四尾盘为2.61%。10年期公债价格 尾盘升4/32，收益率报 2%，周四尾盘为2.01%。

美国三年期公债价格 尾盘涨2/32，收益率报1%，周四尾盘报1.03%。(完)

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